Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Dos delincuentes en moto lo abordaron mientras esperaba el colectivo.Quedó internado en el hospital Cullen y la Policía investiga el hecho con testimonios y cámaras de seguridad.

Juan Trento

25 de noviembre 2025 · 10:15hs
La víctima estaba en la parada del colectivo cuando fue abordado por delincuentes 

Un violento robo en barrio Roma ocurrió durante la madrugada de este martes en la ciudad de Santa Fe. Un hombre de 50 años, recientemente operado de la cadera, fue atacado mientras esperaba el colectivo para dirigirse a su trabajo. Los delincuentes no solo le robaron su mochila y pertenencias, sino que también le quitaron las muletas que utilizaba para movilizarse y lo golpearon con extrema violencia.

El ataque

El hecho se registró minutos después de las 5 en La Rioja al 3900, cuando dos delincuentes en moto sorprendieron a la víctima en la garita. En una escena de maldad absoluta, le arrebataron una mochila de color verde y negro y, de manera despiadada, también se llevaron las dos muletas que sostenían su movilidad. Antes de escapar, lo agredieron con golpes en la cabeza y en la zona de la cadera, dejándolo tirado en la vereda.

Vecinos que escucharon los gritos desgarradores de auxilio salieron a la calle y encontraron al hombre herido. Ellos mismos llamaron al 911 para pedir asistencia.

Minutos más tarde llegaron oficiales de la Comisaría 4ª, personal del Comando Radioeléctrico y un equipo médico del SIES 107, que revisó al herido y dispuso su traslado al hospital José María Cullen. Allí recibió curaciones y quedó internado en observación debido a los golpes recibidos.

Investigación policial

Efectivos de Orden Público y Cuerpos iniciaron la búsqueda de testigos y realizaron un relevamiento de la zona para identificar cámaras de videovigilancia que pudieran haber captado el ataque. La información fue elevada a la Unidad Regional I y puesta en conocimiento del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal ordenó un informe médico actualizado, el relevamiento entre vecinos que pudieran aportar datos y la verificación de cámaras públicas y privadas que ayuden a reconstruir el violento atraco.

barrio Roma hombre asalto muletas
