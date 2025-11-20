Uno Santa Fe | Escenario | Tribus Club de Arte

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Rata Blanca se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 30 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

20 de noviembre 2025 · 11:23hs
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos

gentileza

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Rata Blanca regresa a Tribus para festejar el 35 aniversario de "Magos, Espadas y Rosas", un clásico de su discografía que incluye canciones inolvidables como "Mujer amante" y "La leyenda del hada y el mago". Será domingo 30 de noviembre desde las 21 en Tribus Club de Arte.

Esta gira especial no solo rinde homenaje al disco que consolidó a Rata Blanca como uno de los referentes más importantes del heavy metal en Latinoamérica, sino que también es un tributo a los millones de fanáticos que han acompañado a la banda a lo largo de los años. Los asistentes podrán disfrutar de un setlist que incluirá lo mejor de Magos, Espadas y Rosas, así como otros clásicos de la banda.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

Credife Esperanza | Sarmiento 1960

Credife Rafaela | 9 de Julio 114

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

Tribus Club de Arte Tribus
Noticias relacionadas
Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

despues de brillar en eeuu, bandalos chinos llega a santa fe presentando vandalos, su ultimo disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Luciano Pereyra se presentará en Santa Fe

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Lo último

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Último Momento
La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La renovación que se viene en el plantel de Colón con el aval de Medrán

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

La campaña de vacunación sigue en el verano y llegará a las colonias de vacaciones

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Los Murciélagos siguen imparables en la Copa Tango: le ganaron 1-0 a Tailandia

Servicios municipales previsto para el fin de semana largo

Servicios municipales previsto para el fin de semana largo

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: Que se enfoque en sumar un punto

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: "Que se enfoque en sumar un punto"

Ovación
Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría

"Medrán es el técnico ideal para que siga en Colón porque conoce bien la categoría"

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Santa Fe ganó el clásico y es finalista del Torneo Argentino Juvenil

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Arrancaron los cuartos de final del Clausura Chijí Serenotti

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: Que se enfoque en sumar un punto

Fuerte cruce entre Colapinto y Stroll: "Que se enfoque en sumar un punto"

Se definieron los cruces del repechaje internacional rumbo al Mundial 2026

Se definieron los cruces del repechaje internacional rumbo al Mundial 2026

Policiales
Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Detuvieron a ladrones que entraron a robar en dos escuelas: uno en Laguna Paiva y otro en Santa Fe

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Escenario
Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Después de brillar en EEUU, Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Noche de rock santafesino en Tribus: Farah e Invisibles vuelven a los escenarios

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026

De 450 postulantes a 40 elegidos: así quedó la delegación santafesina para Cosquín 2026