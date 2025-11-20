Rata Blanca regresa a Tribus para festejar el 35 aniversario de "Magos, Espadas y Rosas", un clásico de su discografía que incluye canciones inolvidables como "Mujer amante" y "La leyenda del hada y el mago". Será domingo 30 de noviembre desde las 21 en Tribus Club de Arte.
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"
Rata Blanca se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 30 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.
Esta gira especial no solo rinde homenaje al disco que consolidó a Rata Blanca como uno de los referentes más importantes del heavy metal en Latinoamérica, sino que también es un tributo a los millones de fanáticos que han acompañado a la banda a lo largo de los años. Los asistentes podrán disfrutar de un setlist que incluirá lo mejor de Magos, Espadas y Rosas, así como otros clásicos de la banda.
