Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas" Rata Blanca se presentará en Tribus Club de Arte el domingo 30 de noviembre. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway. 20 de noviembre 2025 · 11:23hs

gentileza Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Rata Blanca regresa a Tribus para festejar el 35 aniversario de "Magos, Espadas y Rosas", un clásico de su discografía que incluye canciones inolvidables como "Mujer amante" y "La leyenda del hada y el mago". Será domingo 30 de noviembre desde las 21 en Tribus Club de Arte.

Esta gira especial no solo rinde homenaje al disco que consolidó a Rata Blanca como uno de los referentes más importantes del heavy metal en Latinoamérica, sino que también es un tributo a los millones de fanáticos que han acompañado a la banda a lo largo de los años. Los asistentes podrán disfrutar de un setlist que incluirá lo mejor de Magos, Espadas y Rosas, así como otros clásicos de la banda.

Puntos de venta: Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00 Credife Santa Fe | 25 de Mayo 2610 NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637 NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780 NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091 NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980 NEXON Paraná | Urquiza 1031 Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná Credife Esperanza | Sarmiento 1960 Credife Rafaela | 9 de Julio 114 ONLINE : www.ticketway.com.ar VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161