San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

Un hombre de 35 años resultó herido, tuvo que ser rescatado y permanece internado. Un testigo aseguró que el conductor no frenó

25 de noviembre 2025 · 11:09hs
El conductor de un automóvil se estrelló a gran velocidad contra una garita de colectivos en San Justo 

gentileza 

Un violento choque contra una garita de colectivos ocurrido este lunes por la tarde en San Javier generó conmoción entre automovilistas y peatones que circulaban por la ruta provincial N° 1. El siniestro ocurrió antes de las 18, en el último día del fin de semana largo, y dejó como saldo a un hombre de 35 años herido pero con vida, tras estrellar su auto a gran velocidad contra la estructura de mampostería.

El impacto y las primeras denuncias

El estruendo del impacto sobre la garita ubicada entre las calles Dr. De la Colina y Santiago Cabral alertó a vecinos y conductores que rápidamente llamaron a la Policía. La carrocería del vehículo, un Peugeot 208 gris plata, quedó completamente incrustada en la garita de espera, lo que generó un amplio operativo policial y bomberil.

Oficiales de Orden Público y de los Cuerpos de la Policía de San Javier arribaron en minutos y comenzaron a trabajar para localizar al conductor dentro del habitáculo, que se encontraba destruido en su parte delantera. Pese a la violencia del choque, el hombre estaba con vida.

Con la intervención de los bomberos voluntarios de San Javier, los agentes lograron extraer al conductor —identificado como L. E. P., de 35 años— de entre los hierros retorcidos. Fue asistido por un médico en el lugar y luego trasladado en una ambulancia del SIES 107 al hospital de San Javier, donde quedó internado en observación.

La frase del hermano que sorprendió a todos

Mientras se realizaban las maniobras de rescate, llegó al lugar el hermano del conductor, quien brindó un testimonio que dejó perplejos a los presentes. Sin rodeos, manifestó: “Mi hermano es un pelotudo, anoche nos cansamos de hablar porque estaba loco y mal, se quería matar porque tiene muchos problemas.”

Su declaración fue incorporada al acta policial como elemento relevante, dado que podría orientar la investigación hacia un posible intento de autolesión mediante un choque intencional.

Un hombre de 70 años, que se encontraba a pocos metros del lugar del impacto, aseguró a los policías: “Yo lo vi cuando venía a gran velocidad y fue directamente contra la garita. Ni siquiera atinó a tocar el freno. Le pegó como venía.” Su testimonio refuerza la hipótesis de un choque deliberado.

Intervención policial y judicial

La Policía informó la asistencia policial, bomberil y sanitaria, así como los testimonios recabados, a la Jefatura de la Unidad Regional XIV. Desde allí se notificó al fiscal de Flagrancia de San Javier, quien solicitó un informe médico actualizado sobre el estado de salud del conductor para avanzar en la investigación del siniestro vial.

San Javier garita herido
