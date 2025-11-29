Flamengo venció a Palmeiras y es el nuevo campeón de la Copa Libertadores

En la final que se jugó en Lima, Flamengo superó a Palmeiras 1-0 con gol de Danilo y se consagró campeón de la Copa Libertadores por cuarta vez en su historia

Con un cabezazo perfecto de Danilo y una solidez defensiva que resistió hasta el último minuto, Flamengo venció 1 a 0 a Palmeiras en Lima y se coronó campeón de la Copa Libertadores 2025 . En una final intensa y friccionada, el equipo dirigido por Filipe Luís encontró la ventaja en el segundo tiempo y luego defendió con orden, oficio y algunos momentos de sufrimiento. Así logró su cuarto título continental, igualando a River y Estudiantes en la tabla histórica y a la Argentina junto con Brasil, en lo más alto del podio: 25 trofeos cada una.

El gol llegó a los 21 minutos del segundo tiempo, cuando Flamengo encadenó dos córners consecutivos. En el segundo, desde la derecha, el defensa Danilo da Silva apareció con determinación en el área y conectó un cabezazo preciso al segundo palo, dejando sin reacción al arquero Carlos Miguel. La jugada había sido iniciada por Giorgian de Arrascaeta, que ejecutó el envío con categoría.

Además del gol, Danilo se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar dos Champions League y dos Copa Libertadores. La primera con Santos en 2011 y las copas de Europa con Real Madrid.

Hasta ese momento, el desarrollo había sido parejo. Flamengo mostró mejores sociedades en ataque durante la primera parte, con el capitán e histórico Bruno Henrique como amenaza constante, pero se topó con una buena tarea de Gustavo Gómez y una salvada milagrosa de Joaquín Piquerez sobre la línea. Palmeiras, más directo y con menor elaboración, buscó romper con pelotazos largos y presión alta, aunque dejó espacios en el retroceso que casi le cuestan caro.

Lo más destacado, había sido una falta para roja del chileno Erick Pulgar, sobre Bruno Fuchs, que el VAR, con el argentino Héctor Paletta en la cabeza, no llamó a su compatriota Darío Herrera, que determinó que era solo tarjeta amarilla.

El segundo tiempo comenzó con el mismo tono, pero tras el gol, el encuentro se volcó a favor de Palmeiras en la posesión, aunque sin la claridad necesaria para vulnerar a Agustín Rossi, que ganó su primera Libertadores como jugador, tras perderla con Boca en 2018. El arquero argentino respondió bien ante Felipe Anderson, ingresado desde el banco, en la más clara del Verdao.

Embed - LLEGÓ LA CUARTA: FLAMENGO CAMPEÓN DE LA LIBERTADORES EN LIMA | Palmeiras 0-1 Flamengo | RESUMEN

En los minutos finales, Vitor Roque tuvo una chance inmejorable en el área chica, pero se desvió en el defensor de Flamengo a tiempo. Y ya en el descuento, el propio Flamengo pudo liquidarlo: Everton ejecutó un tiro libre al arco, que tapó el arquero, dio en el palo, y en el rebote Jorge Carrascal remató desviado.

El pitazo final del árbitro argentino desató el festejo de Flamengo, que celebró en el césped del Monumental en Lima, con sus miles de hinchas. Filipe Luís, campeón como jugador en 2019 y 2022, se convirtió en uno de los pocos en ganar la Libertadores también como entrenador. Se sumó al selecto grupo que integran Marcelo Gallardo, José Pastoriza, Roberto Óscar “Pipo” Ferreiro, y Renato Gaúcho, entre otros.

El título tiene un peso especial. Flamengo se convirtió en el máximo ganador en Brasil, superando a Palmeiras, Santos y São Paulo, con cuatro copas. Y Brasil, como país, alcanzó las 25 Libertadores, empatando con la Argentina en lo más alto del palmarés sudamericano.

En el camino al título, Flamengo eliminó a dos equipos argentinos, Estudiantes en cuartos de final y a Racing en semifinales. Palmeiras, por su parte, había dejado en el camino a River y a Liga de Quito. La final de Lima fue, además, una reedición de la de 2021, cuando el Verdao se había impuesto en el alargue. Esta vez, la revancha quedó para el Mengao.