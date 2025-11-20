Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Eruca Sativa se presentará en Tribus Club de Arte el viernes 29 de noviembre. Como banda invitada estará Cada Cual. Las entradas están a la venta en boletería de Tribus y a través de Ticketway.

Eruca Sativa regresa a Santa Fe el viernes 29 de noviembre a Tribus Club de Artes, donde desde las 21 se presentará en el marco de la gira presentación de su nuevo material “A Tres Días de la Tierra”. El disco fue estrenado el 14 de mayo de este añ o, es el décimo álbum de su historia y fue producido por el mítico Afo Verde y grabado en Criteria Studios (Miami). Para Lula Bertoldi, A tres días de la tierra tiene un aura colectiva: “Eruca es una entidad en sí misma. No es Brenda, Lula y Gabriel, sino algo que tiene decisiones propias. Cuando estamos los tres, pasan cosas mágicas”.

Conformado por 14 canciones, el power trío hizo la presentación oficial el 12 de Julio en el Estadio cubierto de Obras Sanitarias (CABA), dando inicio así a la gira para llevar la nueva música por el país.

Compuesto durante los últimos tres años, el álbum comenzó a gestarse durante la pandemia. “Nos metimos a un estudio a zapar en pleno 2021 con protocolos y todo cerrado”, recordó Brenda. “De esas zapadas surgieron ideas que hoy están en el disco”. La grabación incluyó la participación del Cuarteto de Cuerdas Luque en tres de las canciones y una ingeniería de sonido que quedó en manos de Facundo Rodríguez, sumado al mastering de Daniel Ovie.

El disco llega tras un año de intensa actividad para la banda, que incluyó su participación en el Quilmes Rock, presentaciones en Teatros Vorterix y Flores. En 2023, el grupo recibió dos Premios Gardel, fue nominado a los Latin Grammy, distinguido por la Legislatura de CABA, y seleccionado por Spotify como Artista EQUAL, apareciendo en la pantalla de Times Square.

La gira presentación de A tres días de la tierra tendrá lugar este año por distintas ciudades de Argentina y Uruguay. Además, el corte “Lío” fue nominado a los Premios Gardel 2025 como “Mejor canción de rock” y el grupo fue recientemente reconocido con un Diploma al Mérito por la Fundación Konex.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161