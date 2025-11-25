Uno Santa Fe | Escenario | foro

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Será este sábado 29 de noviembre. Contará con la presencia especial desde Paraná de DireOhSpokus. Entradas anticipadas en venta a través de las redes de Guazú.

25 de noviembre 2025 · 08:56hs
Guazú cierra el año en el Foro Cultural UNL. Será este sábado 29 de noviembre a las 21. Invitado especial desde Paraná: DireOhSpokus. Todo en el Foro Cultural UNL (9 de Julio 2150). Entradas anticipadas en venta a través de las redes de Guazú.

Instagram: https://www.instagram.com/guazu_sf/

Facebook: https://www.facebook.com/guazu.sf

Twitter: https://twitter.com/guazurock

Guazú es un trío Rock formado a principios de 2014 en la ciudad de Santa Fe, de la mano de Carlos Di Nápoli (bajo y voz), Pablo Jaimet (batería) y Sebastián Malizia (guitarra). A mediados de 2015 lanzan su EP debut llamado «Falanges», que cuenta con tres temas de autoría propia. Con esta formación editan -siempre en forma autogestionada- un CD -«Ruido Amargo»- y un EP -«Artificio»-.

En enero de 2018 Pablo abandona su puesto detrás de los parches, siendo reemplazado por Ignacio «Nakyo» Farías Sunier. Tras años de tocar en los escenarios locales, como así también en Rosario, Buenos Aires, Paraná, La Paz, Formosa, la banda logra establecer una identidad propia, definida y bien marcada, lo cual le valió el reconocimiento en dos oportunidades al recibir los premios Poquet Awards (incluso siendo invitados a cerrar el evento en su edición 2018) y ser elegidos para telonear a «Eruca Sativa» en 2016.

Durante los últimos años, se presentaron en los escenarios más prestigiosos de la ciudad, junto a Mambonegro, Soldati (exNatas) y Poseidótica entre otras agrupaciones.

En mayo de 2022 publican «A.T.H. en Ubajay», un EP con 3 nuevas canciones, grabadas durante la pandemia bajo la producción artística de Juanjo Casals (Sig Ragga), mezcladas por Juanjo Burgos (A.N.I.M.A.L., Boom Boom Kid, Cabezones) y masterizado en Mastering Boutique (NYC) por Carli Beguerie.

En 2023 lanzan el single y videoclip de «Tuétanos», mezclado por «Ale» Vázquez y masterizado por Daniel Osorio. En 2024 el sello Mucho Barullo edita en vinilo un compilado de bandas locales, en el que la banda participa con su tema «Gratitud» (que cuenta con su correspondiente videoclip).

Hacia fines de 2023 se produce un nuevo cambio de baterista: «Nakyo» Farías Sunier deja su puesto a su sucesor Ariel Gazzo, quien debuta oficialmente a principios de 2024 tras los parches.

