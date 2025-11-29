Se puso en marcha el 41° Seven de la República en Paraná

El seleccionado de la Unión Santafesina de Rugby afrontó el primer día de competencia en el Seven de la República, cosechando dos derrotas y un triunfo

El Seven de la República 2025 comenzó su actividad este sábado en Paraná , Entre Ríos, con una primera jornada que ofreció un ambiente vibrante y un nivel de competencia que volvió a posicionar al certamen entre los eventos más destacados del rugby argentino, y que ya tuvo sus primeros partidos disputados. El representativo de la Unión Santafesina de Rugby no tuvo una buena performance, ya que ganó un cotejo, y perdió los otros dos que le tocó disputar.

Como es habitual en esta época del año, este sábado 29 de noviembre, se puso en marcha una nueva edición del Seven de la República, el torneo que año tras año convierte a Paraná en el punto de encuentro más importante del rugby reducido argentino. Seleccionados masculinos y femeninos de todo el país tuvieron su primera jornada de competencia en las instalaciones del Club Atlético Estudiantes (CAE) y el Paraná Rowing Club.

En la rama masculina, el representativo de la Unión Santafesina de Rugby comenzó con una derrota frente a su similar de la Unión del Nordeste por 24 a 5 en la cancha principal del Plumazo. Tras el receso, Santa Fe consiguió vencer a Oeste Buenos Aires por 19 a 7, en la cancha 3, mientras que en el cierre de su participación, nuevamente en el escenario principal, fue derrotado por el campeón defensor, Mar del Plata por 19 a 10.

image A pesar del esfuerzo, el equipo santafesino cayó frente a Nordeste en Paraná.

El plantel masculino de la USR lo componen: Justo Barcojo, Mateo Fauda, Genaro Giombi, Alejandro Molinas (capitán), Juan Moretti, Franco Pierangelli, Valentino Appo, Manuel Mandrile, Tomás Marconi, Mateo Villar, José Reynoso e Ignacio Hass. El staff lo componen: Pablo Pfirter (head coach); Ignacio Carballo y Maximiliano Bertholt (entrenadores); José Jacquat (preparador físico); Agustín Leiva, Horacio Barbotti y Daniel Pfirter (managers); Jorge Bruzzone y Cosme Maciel (enlaces USR).

Resultados Seven de la República

Zona 1: Mar del Plata, Oeste, Santa Fe y Nordeste

Zona 2: Córdoba, Santiago del Estero, San Juan y Rosario

Zona 3: Salta, Misiones, Entre Ríos y Cuyo

Zona 4: Tucumán, Alto Valle, Buenos Aires y Uruguay

Zona 1

Mar del Plata 38- Oeste de Buenos Aires 7

Santa Fe 5- Nordeste 24

Mar del Plata 19-Santa Fe 10

Nordeste 22-Oeste 12

Mar del Plata 7-Nordeste 24

Santa Fe 19- Oeste de Buenos Aires 7

Zona 2

Córdoba 29- Santiago del Estero 12

San Juan 0- Rosario 31

Córdoba 24- Rosario 5

San Juan -Santiago del Estero

Córdoba 41-San Juan 5

Rosario 12- Santiago del Estero 7

Zona 3

Entre Ríos 26-Cuyo 19

Salta 17-Misiones 5

Salta 14-Cuyo 24

Entre Ríos 52-Misiones 0

Salta 19- Entre Ríos 28

Zona 4

Tucumán 15-Alto Valle 12

Buenos Aires 38- Uruguay 7

Tucumán 21-Uruguay 19

Buenos Aires 23- Alto Valle 0

Tucumán 5-Buenos Aires 29