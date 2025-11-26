Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Uno Santa Fe | Escenario | Pablo Agustín

26 de noviembre 2025 · 10:48hs
El creador de contenido y actor Pablo Agustín presentará su espectáculo “Criado por Lobos” el sábado 29 de noviembre, a las 21.30, en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo” (Junín 2475, Santa Fe). Las entradas anticipadas ya están disponibles y la sala cuenta con capacidad limitada.

La propuesta brinda humor, autobiografía y una mirada despojada sobre la propia historia. Pablo comparte episodios de su infancia y sus traumas con un tono sarcástico y sanador, bajo una premisa que atraviesa toda la obra: reírse de la desgracia puede ser una bendición, incluso si demanda años de terapia alcanzarla.

El espectáculo parte de la idea de que “somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello”, una frase que funciona como punto de partida para reconstruir escenas íntimas con un enfoque personal y directo.

Ficha artística

  • Actuación: Pablo Agustín

  • Autoría: Pablo Agustín y Romina Scalora

  • Dirección general: Flor D’Agostino

  • Producción ejecutiva: Charlie Gerbaldo

  • Producción general: Gustavo Ferrari y ROMA Produce

  • Diseño gráfico: Nahuel Lamoglia

  • Fotografía: Nacho Lunadei

  • Vestuario: Kei Pampillón

Las entradas pueden adquirirse a través de plateavip.com.ar.

