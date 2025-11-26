Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

El creador de contenido y actor Pablo Agustín presentará su espectáculo “Criado por Lobos” el sábado 29 de noviembre, a las 21.30, en el Centro Cultural Provincial “Francisco Paco Urondo” (Junín 2475, Santa Fe). Las entradas anticipadas ya están disponibles y la sala cuenta con capacidad limitada.
La propuesta brinda humor, autobiografía y una mirada despojada sobre la propia historia. Pablo comparte episodios de su infancia y sus traumas con un tono sarcástico y sanador, bajo una premisa que atraviesa toda la obra: reírse de la desgracia puede ser una bendición, incluso si demanda años de terapia alcanzarla.
El espectáculo parte de la idea de que “somos lo que nuestros padres hicieron con nosotros, y lo que nosotros hacemos con ello”, una frase que funciona como punto de partida para reconstruir escenas íntimas con un enfoque personal y directo.
Ficha artística
Actuación: Pablo Agustín
Autoría: Pablo Agustín y Romina Scalora
Dirección general: Flor D’Agostino
Producción ejecutiva: Charlie Gerbaldo
Producción general: Gustavo Ferrari y ROMA Produce
Diseño gráfico: Nahuel Lamoglia
Fotografía: Nacho Lunadei
Vestuario: Kei Pampillón
Las entradas pueden adquirirse a través de plateavip.com.ar.