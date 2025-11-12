Uno Santa Fe | Ovación | Banco Provincial

Banco Provincial superó a Unión "A" y peleará por el quinto puesto del Prefederal

Banco Provincial le ganó como visitante a Unión "A" por 82-76 e irá por el quinto puesta en el Torneo Oficial Prefederal.

12 de noviembre 2025
En un partido parejo pero con dominio sostenido, Banco Provincial se impuso a Unión de Santa Fe “A” por 82 a 76 en el estadio Ángel Malvicino, en una de las semifinales de la reclasificación del Prefederal de Básquet.

El conjunto de barrio Guadalupe mostró solidez durante los cuatro cuartos y se quedó con una victoria que le permite seguir en carrera por el quinto lugar del certamen.

El gran protagonista de la noche fue Manuel Spreafico, quien volvió a ser determinante en el goleo con 25 puntos, además de aportar 9 rebotes y 3 asistencias. Lo acompañaron Alejo Suñe, con 19 unidades, y Cristián Genre Bert, que sumó 13.

Dominio sostenido y control del juego

Desde el salto inicial, el elenco bancario impuso su ritmo y, aunque nunca logró sacar una ventaja amplia, controló los tiempos del partido. Las diferencias oscilaron entre los 10 y 13 puntos, pero Banco siempre encontró la forma de sostener la brecha, ya sea con una buena rotación defensiva o con algún triple oportuno en momentos clave.

Unión “A” intentó reaccionar sobre el cierre, pero no alcanzó. Matías Reynoso, con 21 puntos y 3 rebotes, fue el más destacado en el Tatengue, acompañado por Lautaro Pascual (15) y José Luis Bione (13).

Lo que viene

Con este resultado, Banco Provincial avanzó a la definición por el quinto puesto, donde se medirá ante el ganador del cruce entre Unión “B” y Rivadavia Juniors.

Por su parte, el perdedor de esa serie enfrentará a Unión “A” para definir el séptimo lugar del Prefederal.

SÍNTESIS

UNIÓN (SF) “A” (76): Benjamín Jacquier 11; Matías Reynoso 21; Juan Perezlindo 9; José Luis Bione 13; Lautaro Pascual 15 (FI); Alan Acosta 2; Luciano Giudici 3; Santino Castrodeza 0; Tomás Cappa 3; Franco Giunta 0. DT: Nicolás Fernándes Chamusco.

BANCO (SF) (82): Alejo Suñe 19; Manuel Spreafico 22; Valentino Medrano 8; Cristián Genre Bert 13; Joaquín Gancedo 7 (FI); Alejandro Vergara 2; Franco Mayer 8; Sebastián Strina 3; Felipe Brítez 0; Juan Cruz Torren 0. DT: Santiago Perlo.

Parciales: 18 – 25// 16 – 21 (34 – 46)// 25 – 19 (59 – 65)// 17 – 17 (76 – 82 FINAL)

Árbitros: Sergio Quinteros – Maximiliano Piedrabuena.

Estadio: Ángel Malvicino.

PRE-FEDERAL – REPOSICIONAMIENTO 5º al 8º (Juego único)

Martes 11 de noviembre

Unión (SF) “A” 76 – 82 Banco Provincial

Miércoles 12 de noviembre

21.30 | Unión (SF) “B” vs Rivadavia Jrs

Fuente: Basquetboleando

