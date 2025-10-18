Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

Banfield se llevó un triunfazo en Mendoza ante Independiente Rivadavia

El “Taladro” superó por 2 a 1 al “Lobo mendocino” en el marco de la decimotercera fecha del campeonato local.

18 de octubre 2025 · 18:25hs
Banfield se llevó un triunfazo en Mendoza ante Independiente Rivadavia

Banfield se llevó una victoria por 2 a 1 en Mendoza ante Independiente Rivadavia en el marco de la decimotercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Los goles del encuentro para el "Taladro" fueron realizados por el mediocampista Gonzalo Rios, mientras que para la "Lepra mendocina" descontó el delantero Santiago Muñoz.

Cómo quedaron Independiente Rivadavia y Banfield

De esta forma, Banfield escaló al décimo lugar en la Zona A en donde cuenta con 17 puntos. Por el lado de Independiente Rivadavia, se aleja de los puestos de playoffs y quedó decimotercero con 12 unidades.

