El Cadi sorprendió a Deportivo Santa Rosa en el ascenso Griselda Weimer

Por la sexta fecha del Clausura de Primera B, El Cadi de Rincón derrotó de visitante a Deportivo Santa Rosa en La Casita, aunque se mantiene puntero del certamen.

El Pescador, con garra y corazón, le quitó el invicto al puntero Santa Rosa.

Este sábado se jugó una nueva fecha de la Segunda División de la Liga Santafesina, esta sexta fecha en la que El Cadi venció al líder de la Zona Campeonato, Santa Rosa, y donde Banco le ganó el Clásico a San Cristóbal en Aristóbulo al 10000. En la Zona Repechaje Los Canarios ganó y sigue en lo más alto.

El partido más importante de la fecha se disputó en la Casita de avenida Mosconi y Mendoza, frente al hospital de Niños Orlando Alassia, ya que Deportivo Santa Rosa sufrió la primera derrota de la competición frente a El Cadi de Rincón por 4 a 2. En un cotejo controlado por Leo Vivas, los goles para la visita llegaron por intermedio de Lautaro Escobar, Santiago Ferro en dos oportunidades, y Axel Sales Rubio, mientras que para los dueños de casa descontaron Marcelo Hilbe y Brino Espíndola.

El Cadi de Rincón, dirigidos por Larez y González, rompieron la barrera y volvieron a la victoria ganándole de visitante en La Casita.

-Resultados 6° fecha

-Zona Campeonato:

Santa Fe 2 (Franco Chaher y Alexis Martínez) – Defensores de Alto Verde 0

Nuevo Horizonte 1 (David Lezcano) – Las Flores II 2 (Marcos Quiroz y Diego Moncada)

Deportivo Santa Rosa 2 (Marcelo Hilbe y Brino Espíndola) – El Cadi 4 (Lautaro Escobar, Santiago Ferro x2 y Axel Sales Rubio)

Belgrano 4 (Nahuel Muratore x2 y Brian Acosta x2) – Floresta 1 (Franco Ibarra)

Banco Provincial 2 (Ariel Salinas y Alexandro Lammertyn) – San Cristóbal 0

-Zona Repechaje:

Los Canarios 4 (Nahuel Márquez x2, Elías Galván y Aldo Campagnolo) – Defensores de Peñaloza 1 (Lionel Rojas)

CCyD El Pozo 2 (Joaquín Rello y Astor Rozycki) – Atenas 1 (Mario Montagna)

Los Juveniles 3 (Catriel Ceballos x2 y Franco Sureda) – Don Salvador 3 (Lucas Bianchi y Julián Canalis x2)

Loyola 0 – Atlético Arroyo Leyes 1 (Ulises Rodríguez)

Los Piratitas 1 (Rodrigo Ojeda) – Deportivo Agua 0

-Posiciones:

-Zona Campeonato: Deportivo Santa Rosa 13, Banco Provincial 12, Las Flores II 11, San Cristóbal 10, Nuevo Horizonte y Floresta 9, El Cadi de Rincón 8, Santa Fe FC 7, Belgrano de Coronda 5, Defensores de Alto Verde 1.

-Zona Repechaje: Los Canarios 13; El Pozo 11, Los Juveniles y Atenas 10, Los Piratitas y Arroyo Leyes 9, Don Salvador 8, Deportivo Agua 7, Loyola 4 y Defensores de Peñaloza 1.

-Próxima fecha:

-Zona Campeonato: Defensores de Alto Verde-Banco Provincial, San Cristóbal-Belgrano, Floresta-Deportivo Santa Rosa, El Cadi-Nuevo Horizonte, Las Flores II-Santa Fe FC.

-Zona Repechaje: Defensores de Peñaloza-Los Piratitas, Deportivo Agua-Loyola, Atlético Arroyo Leyes-Los Juveniles, Don Salvador-El Pozo, Atenas-Los Canarios.