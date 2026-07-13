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Colón pasa de la goleada al gran desafío ante Ferro

Luego del contundente 4-0 frente a Central Norte, el plantel rojinegro retomará este lunes los entrenamientos con la cabeza puesta en el partido del viernes, cuando visite al líder de la Zona A desde las 19.30 en Caballito.

Ovación

Por Ovación

13 de julio 2026 · 09:01hs
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Colón pasa de la goleada al gran desafío ante Ferro

No hay demasiado tiempo para disfrutar de la goleada conseguida ante Central Norte. Colón volverá este lunes por la tarde a los entrenamientos y comenzará a preparar uno de los compromisos más importantes de la temporada, cuando el próximo viernes visite desde las 19.30 a Ferro (la fecha podría suspenderse por la participación de la Selección en el Mundial), líder de la Zona A de la Primera Nacional, en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri.

LEER MÁS: Así quedó la tabla de la zona A tras el triunfo de Colón ante Central Norte

El contundente 4-0 en el Brigadier López renovó la confianza del plantel y le permitió al Sabalero llegar fortalecido a un encuentro que puede marcar un antes y un después en la pelea por el primer puesto. En el cuerpo técnico entienden que será una verdadera "final", ya que enfrente estará el equipo que hoy ocupa la cima del campeonato.

Medrán recupera alternativas para el equipo titular de Colón

La buena noticia para el entrenador pasa por el regreso de Ignacio Antonio, quien dejó atrás la suspensión y volverá a estar disponible para integrar el once titular.

Otro de los futbolistas que podría reaparecer es Pier Barrios. El defensor evolucionó de su lesión y, si responde favorablemente en los primeros entrenamientos de la semana, tendrá chances de regresar al equipo. En ese escenario, reemplazaría al paraguayo Sebastián Olmedo, quien ocupó su lugar durante su ausencia.

En el mediocampo también aparecen interrogantes. El retorno de Antonio le abre distintas posibilidades a Medrán, ya que podría ingresar por Matías Muñoz o incluso por Darío Sarmiento, en caso de que el entrenador decida volver a utilizar un esquema con tres volantes centrales para afrontar el compromiso en Caballito.

Espera por los refuerzos y un banco con más variantes

Otra de las cuestiones que seguirá de cerca el cuerpo técnico será la situación administrativa de Leandro Garate. En Colón aguardan que el delantero pueda quedar habilitado para formar parte de la convocatoria y convertirse en una nueva alternativa ofensiva.

También podría aparecer por primera vez entre los concentrados Gabriel Risso Patrón, quien se incorporó al plantel el último sábado y ya comenzó a trabajar junto a sus nuevos compañeros.

Por su parte, Franco García continuará peleando por un lugar. El atacante volvió a dejar una buena imagen ingresando desde el banco, tal como había ocurrido en su debut frente a Deportivo Madryn, cuando fue decisivo para revertir el resultado, y repitió una actuación positiva en los minutos que disputó ante Central Norte.

Atención con las amarillas en Colón

Más allá de la preparación futbolística, Medrán también deberá administrar otro aspecto importante de cara a las próximas fechas. Leandro Allende, Facundo Castet y Matías Muñoz acumulan cuatro tarjetas amarillas, por lo que una nueva amonestación frente a Ferro los dejará afuera del siguiente compromiso.

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Con el ánimo por las nubes tras la goleada y la posibilidad de recuperar futbolistas importantes, Colón pondrá en marcha una semana decisiva. El viernes tendrá una prueba de máxima exigencia frente al líder del campeonato, con la oportunidad de dar un golpe que lo acerque aún más a la cima de la Zona A.

Colón Ferro Central Norte
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