Los Pumas arribaron a Santiago del Estero pensando en el próximo desafío

Los Pumas pisaron suelo santiagueño y empezaron a palpitar su tercera presentación en el Nations Championship prevista para el sábado 18 en el estadio Madre de Ciudades.

El entrerriano Marcos Kremer uno de Los Pumas que ya se encuentra en Santiago del Estero.

Los Pumas arribaron a Santiago del Estero en la previa de su próximo desafío internacional. El equipo dirigido por Felipe Contepomi llegó a la provincia durante la siesta de este domingo, procedente de San Juan, donde consiguió una importante victoria ante Gales por 35 a 21, la primera en el Nations Championship.

Entre los integrantes del plantel argentino se encuentra el primera línea rafaelino Mayco Vivas quien tendrá la posibilidad de disputar un encuentro especial ante su público en el estadio Único Madre de Ciudades, escenario que recibirá la tercera presentación del seleccionado el próximo sábado 18.

Los Pumas se instalaron en Santiago del Estero

Tras la histórica victoria ante Gales en San Juan, el seleccionado argentino de rugby se instaló en la Madre de Ciudades para afrontar su tercer compromiso en el Nations Championship. El próximo sábado, el Estadio Único Madre de Ciudades será escenario de una batalla clave ante el Rose Team.

La fiebre por el rugby vuelve a apoderarse de la capital provincial. Los Pumas aterrizaron este domingo en Santiago del Estero, renovados por el triunfo por 35-21 ante los Dragones Rojos —resultado que marcó un hito histórico al encadenar tres victorias consecutivas ante los galeses— y ya enfocan toda su energía en el duelo del próximo sábado frente al seleccionado de Inglaterra.

El seleccionado argentino se preparan para su duelo en el estadio Único Madre de Ciudades ante Inglaterra. Gentileza Pasión y Deporte

El Estadio Único Madre de Ciudades, que ya fue testigo de triunfos inolvidables ante Escocia (2022) y los Springboks (2024), se prepara para recibir al conjunto de Felipe Contepomi, quien busca ajustar piezas para enfrentar a un equipo inglés que llega en alza tras golear a Fiji.

El cuerpo técnico del seleccionado albiceleste ha diagramado un cronograma de trabajo exigente para poner a punto al equipo: de lunes al miércoles, el staff iniciará los entrenamientos con una progresión en la intensidad. El miércoles será la jornada más exigente, con doble turno de trabajo físico y táctico.

El próximo jueves el plantel tendrá una jornada de descanso y recuperación, momento en el que se espera que el staff técnico confirme la alineación titular. Como es habitual, el viernes, se realizará el tradicional Captain’s Run en el campo de juego del Estadio Único, última instancia antes del choque decisivo.

Inglaterra llega a Santiago del Estero motivado tras su contundente 73-8 frente a Fiji en Liverpool, lo que promete un espectáculo de altísimo nivel. Para Los Pumas, este partido por la tercera fecha del Nations Championship es una oportunidad inmejorable para ratificar el buen momento de un ciclo que, bajo el mando de Contepomi, busca seguir creciendo en el ranking mundial de World Rugby.

Los Pumas derrotaron a Gales por 35-21 en San Juan, por la fecha 2 del Nations Championship, aunque no modificaron su posición en el Ranking de World Rugby. El equipo conducido por Felipe Contepomi cayó dos posiciones en la clasificación de la unión internacional por perder frente a Escocia, y a pesar del triunfo contra Gales, no pudieron recuperar terreno. Esto se debe a la goleada de Inglaterra sobre Fiji, y ahora los de Steve Borthwick escalaron al quinto lugar. A su vez, Sudáfrica se mantiene primero luego de derrotar al Cardo, que bajó al sexto.