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Independiente Rivadavia venció a Tigre y pasó a los octavos de final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se hizo fuerte desde la efectividad para superar a Tigre por 1-0 y clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina 2026

12 de julio 2026 · 20:19hs
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Independiente Rivadavia venció a Tigre y pasó a los octavos de final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia se hizo fuerte desde la efectividad para superar a Tigre por 1-0 y clasificar a los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El único gol en el estadio cordobés Julio César Villagra fue convertido por el lateral Luciano Gómez, de penal y a los 35 minutos del primer tiempo.

El triunfo mantiene en carrera al campeón defensor del certamen, que sufrió la baja del delantero Sebastián Villa en las últimas horas por su venta a Boca, y esperará como rival al ganador entre River y Aldosivi, que se medirán el próximo viernes 17 de julio en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, a partir de las 21:45.

La primera llegada del partido fue para el conjunto que dirige Alfredo Berti, cuando un centro desde la derecha llegó al segundo palo para la aparición del mediocampista Leonel Bucca, cuyo remate de primera fue detenido por el arquero Felipe Zenobio.

El único gol del partido llegó cuando promediaba la primera etapa, luego de un empujó infantil del defensor Valentín Moreno en el área propia, que generó una pena máxima para el conjunto mendocino.

Luciano Gómez fue el encargado de la ejecución y sacó un derechazo a media altura, que se ajustó contra el palo izquierdo de Felipe Zenobio, quien se había jugado por su otro poste, y significó el 1-0.

Tigre, que no tuvo un buen partido, pudo empezar a llegar durante la segunda mitad del complemento, con un primer acercamiento a los 27 minutos, tras un buen disparo del volante Bruno Leyes desde un costado del área grande, que se fue alto.

Independiente Rivadavia ampliaba la diferencia solo dos minutos después, tras una gran jugada individual por izquierda del volante Matías Fernández que permitían el gol del delantero Álex Arce, aunque el mismo fue invalidado ya que la pelota había salido del campo de juego en el desborde del 10 del equipo mendocino.

En 34 minutos, un córner llegó al punto del penal para la definición al primer toque del defensor Alan Barrionuevo, pero el central no puso bien el pie y vio como su remate salía desviado.

Seis minutos después el Matador tuvo su llegada de mayor peligro, con un buen cabezazo del goleador David Romero que entraba bombeado por el segundo palo, pero el defensor Sheyko Studer alcanzó a tirarse para despejar de volea, sobre la línea.

El rebote permitió el frentazo del lateral Nahuel Banegas, que chocó con la humanidad del central Iván Villalba, quien también alcanzó a ubicarse sobre la línea para salvar a su equipo y decretar el pase a octavos de final.

El resumen de Independiente Rivadavia y Tigre

Independiente Rivadavia Tigre Copa Argentina
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