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Barracas Central busca otro golpe ante Atlético Tucumán para acercarse a los playoffs

Barracas Central recibirá a Atlético Tucumán en el estadio Claudio Tapia por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Ovación

Por Ovación

16 de marzo 2026 · 08:31hs
Barracas Central busca otro golpe ante Atlético Tucumán para acercarse a los playoffs

Barracas Central y Atlético Tucumán se enfrentarán este lunes desde las 15.30 en el estadio Claudio Tapia, en el marco de la undécima fecha del Liga Profesional de Fútbol.

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa intentará aprovechar el impulso que le dio la victoria en Mendoza para sumar nuevamente de a tres y meterse en la pelea por los puestos de clasificación a los playoffs.

El partido contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que el VAR estará a cargo de Silvio Trucco. La transmisión será por TNT Sports Premium.

Un triunfo que renovó la ilusión en Barracas Central

Barracas Central viene de protagonizar uno de los resultados más resonantes de la fecha anterior al vencer 2-1 a Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini de Mendoza.

En un escenario siempre complejo, el Guapo se apoyó en una destacada actuación del arquero Marcelo Miño y en la contundencia ofensiva de Jhonatan Candia y Gonzalo Morales para quedarse con un triunfo que reavivó las expectativas del equipo de Parque Patricios.

Con ese envión anímico, el conjunto barraqueño buscará ratificar la levantada frente a su gente.

Atlético Tucumán, con urgencias

Del otro lado estará un Atlético Tucumán que atraviesa un presente complicado. El equipo conducido por Julio César Falcioni aún no logró ganar en el torneo y necesita sumar para comenzar a salir de los últimos lugares.

El debut del “Emperador” dejó una igualdad ante Aldosivi, aunque el equipo tucumano tuvo la chance de quedarse con el triunfo y desperdició un penal que hubiese cambiado la historia del partido.

Si bien el empate cortó una racha de tres derrotas consecutivas, el Decano continúa lejos de los ocho primeros puestos y necesita comenzar a sumar victorias para enderezar su campaña.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Damián Martínez; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Jhonatan Candia, Gonzalo Morales.

DT: Rubén Darío Insúa.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Luciano Vallejo; Gabriel Compagnucci, Javier Domínguez, Ezequiel Ham, Franco Nicola, Renzo Tesuri; Carlos Abeldaño.

DT: Julio César Falcioni.

Hora: 15.30

Árbitro: Sebastián Zunino

VAR: Silvio Trucco

Estadio: Estadio Claudio Chiqui Tapia

TV: TNT Sports Premium

Barracas intentará prolongar su buen momento y acercarse a la zona de clasificación, mientras que Atlético Tucumán buscará dar el golpe para empezar a revertir un semestre que hasta aquí se presenta complicado.

Barracas Central Atlético Tucumán Mendoza
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