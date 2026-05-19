Barracas Central afrontará este martes un partido determinante para su futuro internacional cuando visite a Audax Italiano por la quinta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana.
Barracas Central buscará pisar fuerte en Chile ante Audax Italiano
El Guapo visita Santiago con la obligación de ganar para sostener sus chances en la Copa Sudamericana
El encuentro se jugará desde las 19 en el estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago de Chile, con arbitraje del boliviano Gery Vargas y televisación de ESPN 2.
El equipo conducido por Rubén Darío Insua llega sin margen de error. Todavía no pudo ganar en el certamen continental y marcha último en su grupo con apenas tres puntos, producto de tres empates y una derrota, por lo que necesita imperiosamente sumar de a tres para mantenerse con vida.
Barracas todavía lamenta la oportunidad que dejó escapar justamente ante Audax en Buenos Aires. Aquella noche, el Guapo ganaba gracias al tanto de Rodrigo Bogarín y a una enorme actuación de Juan Espínola, que incluso contuvo un penal, pero terminó sufriendo el empate agónico del conjunto chileno en tiempo de descuento.
Después de ese golpe, el panorama se complicó todavía más con la derrota 2-1 frente a Olimpia en condición de local, resultado que dejó al equipo argentino obligado a reaccionar en esta doble fecha decisiva.
Además, el presente futbolístico del Guapo tampoco es el mejor en el plano doméstico. El conjunto de Insua quedó afuera de los playoffs del torneo argentino y acumula apenas dos puntos en sus últimas tres presentaciones.
Del otro lado, Audax Italiano tampoco atraviesa un momento sólido. El conjunto trasandino suma cuatro puntos y viene de perder 2-1 ante Vasco da Gama en un partido que tenía controlado y se le escapó rápidamente en el complemento. En el campeonato chileno también sufrió un duro traspié tras caer 3-0 frente a Coquimbo Unido.
Por eso, el duelo en Santiago aparece como una verdadera final anticipada para ambos equipos. El que pierda quedará prácticamente eliminado de la pelea por la clasificación.
Probables formaciones de Audax Italiano y Barracas Central
Audax Italiano: Tomás Ahumada; Enzo Ferrario, Marcelo Ortiz, Daniel Piña; Paolo Guajardo, Marco Collao, Esteban Matus, Michael Vadulli, Vicente Zenteno; Rodrigo Cabral, Giovani Chiaverano. DT: Gustavo Lema.
Barracas Central: Juan Espinola; Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Rodrigo Bogarín, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Jhonatan Candia, Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insúa.
Hora: 19.
Árbitro: Gery Vargas (BOL).
VAR: Jorge Justiniano (BOL).
Estadio: Bicentenario de La Florida, Santiago.
TV: ESPN 2.