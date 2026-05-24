Cómo le fue a Colón con Álvaro Carranza como árbitro

Álvaro Carranza será el encargado de impartir justicia este domingo frente a Mitre. Colón perdió las cuatro veces que fue dirigido por el juez cordobés, mientras que el Aurinegro permanece invicto con su arbitraje.

Colón ya conoce al árbitro que tendrá este domingo desde las 18 para el partido frente a Mitre de Santiago del Estero, en el Brigadier López, por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional. Y los antecedentes no son alentadores para el conjunto rojinegro.

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El encargado de controlar el encuentro será el cordobés Álvaro Carranza, quien estará acompañado por Miguel Savorani como asistente número uno, Gonzalo Roldán como asistente dos y Franco Rioja en el rol de cuarto árbitro.

Un historial totalmente negativo para Colón

Carranza dirigió a Colón en cuatro oportunidades y el dato que sobresale es contundente: el Sabalero perdió todos los partidos bajo su arbitraje.

El primer antecedente se remonta a la temporada 2024, en aquella derrota 2-1 frente a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López, que terminó siendo una jornada muy dolorosa para el mundo rojinegro.

Ese encuentro quedó marcado por dos situaciones determinantes: la grave lesión de Ignacio Lago, quien sufrió la rotura de ligamentos de una de sus rodillas, y además fue el último partido de Iván Delfino como entrenador de Colón.

Más derrotas en 2025 y un antecedente reciente

En 2025, Carranza volvió a cruzarse con el Sabalero en otras dos derrotas importantes. Primero fue el 1-0 ante Gimnasia de Jujuy en Santa Fe, mientras que luego estuvo presente en la caída 2-0 frente a Chaco For Ever como visitante.

El antecedente más reciente ocurrió en el actual campeonato, cuando Colón perdió 2-0 frente a Deportivo Morón. Aquella tarde, además, el árbitro expulsó a Matías Muñoz a los 36 minutos del primer tiempo, en una decisión que condicionó rápidamente el desarrollo del partido para el equipo de Ezequiel Medrán.

Mitre, invicto con Carranza

Del otro lado, el panorama cambia completamente para Mitre de Santiago del Estero. El Aurinegro fue dirigido siete veces por Álvaro Carranza y nunca perdió.

En total, el conjunto santiagueño acumula tres victorias y cuatro empates con este juez. Uno de esos triunfos fue justamente el recordado 2-1 ante Colón en Santa Fe durante el campeonato 2024.

Durante este 2026, Carranza dirigió una vez a Mitre: fue en el triunfo 1-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires, por la segunda fecha, con gol de Claudio Salto.

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En la previa de un partido importante para volver a la punta del campeonato, en Colón seguramente no pasará inadvertido el historial con Carranza.

El Sabalero intentará cortar este domingo una racha totalmente adversa con el árbitro cordobés, mientras que Mitre buscará sostener un invicto que ya se extiende a siete partidos.