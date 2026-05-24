Uno Santa Fe | Colón | Colón

Cómo le fue a Colón con Álvaro Carranza como árbitro

Álvaro Carranza será el encargado de impartir justicia este domingo frente a Mitre. Colón perdió las cuatro veces que fue dirigido por el juez cordobés, mientras que el Aurinegro permanece invicto con su arbitraje.

Ovación

Por Ovación

24 de mayo 2026 · 10:37hs
Cómo le fue a Colón con Álvaro Carranza como árbitro

Colón ya conoce al árbitro que tendrá este domingo desde las 18 para el partido frente a Mitre de Santiago del Estero, en el Brigadier López, por la fecha 15 de la Zona A de la Primera Nacional. Y los antecedentes no son alentadores para el conjunto rojinegro.

LEER MÁS: Colón y la obligación imperiosa de ganar para volver a ser puntero

El encargado de controlar el encuentro será el cordobés Álvaro Carranza, quien estará acompañado por Miguel Savorani como asistente número uno, Gonzalo Roldán como asistente dos y Franco Rioja en el rol de cuarto árbitro.

Un historial totalmente negativo para Colón

Carranza dirigió a Colón en cuatro oportunidades y el dato que sobresale es contundente: el Sabalero perdió todos los partidos bajo su arbitraje.

El primer antecedente se remonta a la temporada 2024, en aquella derrota 2-1 frente a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López, que terminó siendo una jornada muy dolorosa para el mundo rojinegro.

Ese encuentro quedó marcado por dos situaciones determinantes: la grave lesión de Ignacio Lago, quien sufrió la rotura de ligamentos de una de sus rodillas, y además fue el último partido de Iván Delfino como entrenador de Colón.

Más derrotas en 2025 y un antecedente reciente

En 2025, Carranza volvió a cruzarse con el Sabalero en otras dos derrotas importantes. Primero fue el 1-0 ante Gimnasia de Jujuy en Santa Fe, mientras que luego estuvo presente en la caída 2-0 frente a Chaco For Ever como visitante.

El antecedente más reciente ocurrió en el actual campeonato, cuando Colón perdió 2-0 frente a Deportivo Morón. Aquella tarde, además, el árbitro expulsó a Matías Muñoz a los 36 minutos del primer tiempo, en una decisión que condicionó rápidamente el desarrollo del partido para el equipo de Ezequiel Medrán.

Mitre, invicto con Carranza

Del otro lado, el panorama cambia completamente para Mitre de Santiago del Estero. El Aurinegro fue dirigido siete veces por Álvaro Carranza y nunca perdió.

En total, el conjunto santiagueño acumula tres victorias y cuatro empates con este juez. Uno de esos triunfos fue justamente el recordado 2-1 ante Colón en Santa Fe durante el campeonato 2024.

Durante este 2026, Carranza dirigió una vez a Mitre: fue en el triunfo 1-0 frente a Estudiantes de Buenos Aires, por la segunda fecha, con gol de Claudio Salto.

LEER MÁS: Medrán define el equipo y la duda en Colón está en el sector defensivo

En la previa de un partido importante para volver a la punta del campeonato, en Colón seguramente no pasará inadvertido el historial con Carranza.

El Sabalero intentará cortar este domingo una racha totalmente adversa con el árbitro cordobés, mientras que Mitre buscará sostener un invicto que ya se extiende a siete partidos.

Colón Mitre Álvaro Carranza
Noticias relacionadas
la zona a entra en ebullicion: juegan los rivales de colon en la fecha 15

La Zona A entra en ebullición: juegan los rivales de Colón en la fecha 15

colon y mitre, un historial corto pero cargado de capitulos intensos

Colón y Mitre, un historial corto pero cargado de capítulos intensos

colon apostara a su fortaleza de local ante mitre para recuperar la punta de la zona a

Colón apostará a su fortaleza de local ante Mitre para recuperar la punta de la Zona A

Colón está obligado a ganar para recuperar el liderazgo en la Zona A.

Colón y la obligación imperiosa de ganar para volver a ser puntero

Lo último

Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

Radiografía del bienestar en la provincia de Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida en las 50 principales ciudades

Radiografía del bienestar en la provincia de Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida en las 50 principales ciudades

Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

Último Momento
Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

Radiografía del bienestar en la provincia de Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida en las 50 principales ciudades

Radiografía del bienestar en la provincia de Santa Fe: un índice de la UNL midió la calidad de vida en las 50 principales ciudades

Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

Unión ya piensa en lo que viene: Coutaz habló del mercado, Madelón y la situación con Racing

Franco Vivian volvió al triunfo en TC2000 tras una final caótica en Salta

Franco Vivian volvió al triunfo en TC2000 tras una final caótica en Salta

Diego Milito rompió el silencio tras la salida de Gustavo Costas en Racing: Era un final de ciclo

Diego Milito rompió el silencio tras la salida de Gustavo Costas en Racing: "Era un final de ciclo"

Ovación
Matías Godoy, otra vez afuera en Colón: crecen las dudas sobre su futuro

Matías Godoy, otra vez afuera en Colón: crecen las dudas sobre su futuro

River y Belgrano definen al campeón del Apertura en una final cargada de historia

River y Belgrano definen al campeón del Apertura en una final cargada de historia

Colapinto, por otra hazaña en la Fórmula 1 en el GP de Canadá

Colapinto, por otra hazaña en la Fórmula 1 en el GP de Canadá

La Zona A entra en ebullición: juegan los rivales de Colón en la fecha 15

La Zona A entra en ebullición: juegan los rivales de Colón en la fecha 15

Tirante y Trungelliti avanzaron a segunda ronda de Roland Garros

Tirante y Trungelliti avanzaron a segunda ronda de Roland Garros

Policiales
Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Llevaban más de tres kilos de cocaína en un auto junto a dos cadetes del ISeP y fueron detenidos por Gendarmería

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste

Roxband llega a Santa Fe con su nuevo espectáculo "Las canciones de Roxette como nunca lo escuchaste"

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación