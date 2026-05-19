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Platense va por la hazaña en Bogotá y sueña con los octavos de final

Platense visitará a Independiente Santa Fe de Colombia, desde las 21, en El Campín de Bogotá, por el Grupo E de la Copa Libertadores.

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 07:39hs
Platense va por la hazaña en Bogotá y sueña con los octavos de final

Platense afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando visite a Independiente Santa Fe de Colombia, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, con la ilusión de dar un paso decisivo rumbo a los octavos de final del máximo certamen continental.

El encuentro se jugará desde las 21 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá y contará con transmisión de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El chileno Cristian Garay será el árbitro principal, mientras que Rodrigo Carvajal estará a cargo del VAR.

El “Calamar” llega a esta jornada en la segunda colocación del Grupo E y depende en gran parte de sí mismo para seguir haciendo historia en la competencia. Un empate podría alcanzarle para asegurar la clasificación, siempre y cuando Peñarol no supere el jueves como local a Corinthians. Sin embargo, el equipo argentino sabe que una victoria en suelo colombiano le permitiría sellar su boleto a los octavos de final sin depender de ningún otro resultado.

La campaña de Platense en esta Copa Libertadores viene siendo una de las grandes sorpresas del torneo, mostrando personalidad y solidez en una zona muy pareja. Ahora tendrá por delante una prueba de carácter en un escenario históricamente complejo como El Campín, donde buscará ratificar su gran presente internacional.

Por el lado de Independiente Santa Fe, el panorama es mucho más complicado. El conjunto colombiano apenas suma dos puntos y llega obligado a ganar los dos encuentros que le quedan para mantener viva la esperanza de avanzar de ronda. Por eso, se espera un partido intenso, con necesidades y objetivos muy claros para ambos equipos.

Probables formaciones de Independiente Santa Fe vs Platense

Independiente Santa Fe: Andrés Mosquera; Helibelton Palacios, Emauel Olivera, Juan Sebastián Quintero, Christian Mafla; Daniel Torres, Kilian Toscano, Jhojan Torres o Alexis Zapata; Franco Fagúndez, Hugo Rodallega y Omar Fernández. DT: Pablo Repetto.

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Mateo Mendia, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Iván Gómez, Pablo Ferreira, Franco Zapiola; Tomás Nasif y Kevin Retamar. DT: Walter Zunino.

Hora: 21:30.

Árbitro: Cristian Garay (Chi).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chi).

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

TV: Fox Sports 2 y Disney+ Premium.

Platense Bogotá Independiente Santa Fe
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