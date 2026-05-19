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Rosario Central cambia el chip y pone la mira en la Libertadores

Rosario Central recibirá a Universidad Central, desde las 19, en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Grupo H de la Libertadores.

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 07:34hs
Rosario Central cambia el chip y pone la mira en la Libertadores

Luego del duro golpe que significó la eliminación frente a River Plate en las semifinales del Torneo Apertura, Rosario Central intentará dar vuelta rápidamente la página y enfocarse de lleno en la Copa Libertadores, donde este martes recibirá a Universidad Central de Venezuela por la quinta fecha del Grupo H.

El encuentro se disputará desde las 19 en el Gigante de Arroyito, con transmisión de Fox Sports 2 y Disney+ Premium. El árbitro será el brasileño Flavio de Souza, mientras que su compatriota Daniel Nobre estará a cargo del VAR.

Rosario Central, golpeado tras la eliminación en el Apertura

El equipo conducido por Jorge Almirón llega golpeado tras la caída 1-0 ante River en el Monumental, resultado que lo dejó afuera del Apertura y volvió a despertar cuestionamientos por la falta de títulos “reales” desde el regreso de Ángel Di María al club a mediados del año pasado. La única consagración del ciclo fue el denominado “Campeón de Liga”, una distinción creada por la AFA para premiar al líder de la tabla anual.

Sin embargo, en el plano internacional el presente del “Canalla” es muy distinto. Central lidera el Grupo H con 10 puntos, producto de tres victorias y un empate en las primeras cuatro jornadas, y quedó a un paso de los octavos de final. Un empate le alcanzará para sellar la clasificación, aunque una victoria, sumada a un traspié de Independiente del Valle ante Libertad, podría asegurarle también el primer puesto de la zona.

Enfrente estará una Universidad Central que se transformó en una de las sorpresas del grupo. El conjunto venezolano suma seis unidades y mantiene intactas sus chances de avanzar, aunque sabe que no puede permitirse dejar puntos en el camino si pretende seguir soñando con la clasificación.

Probables formaciones de Rosario Central y Universidad Central

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Agustín Sández, Gastón Ávila, Ignacio Ovando, Emanuel Coronel; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jáminton Campaz, Ángel Di María, Enzo Giménez; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Universidad Central: Giancarlo Schiavone; Daniel Carrillo, Williams Velásquez, Alfonso Simarra, Kendrys Silva; Juan Cuesta, Francisco Solé, Alexander González, Alexander Granko; Camilo Zapata y Jovanny Bolívar. DT: Daniel Sasso.

Hora: 19.

Árbitro: Flavio de Souza (Bra).

VAR: Daniel Nobre (Bra).

Estadio: Gigante de Arroyito.

TV: Fox Sports 2 y Dsiney+ Premium.

Rosario Central Libertadores Universidad
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