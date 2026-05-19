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Riestra se juega su última carta en Uruguay ante Montevideo City Torque

El Malevo visita este martes al líder del Grupo F con la obligación de ganar para llegar con chances a la última fecha de la Copa Sudamericana

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 07:50hs
Riestra se juega su última carta en Uruguay ante Montevideo City Torque

Deportivo Riestra afrontará este martes uno de los partidos más importantes de su corta historia internacional cuando visite desde las 19 a Montevideo City Torque, en el estadio Centenario, por la quinta fecha del Grupo F de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Guillermo Duró está obligado a sumar de a tres para mantenerse con vida y llegar con posibilidades de clasificación a la última jornada.

El conjunto uruguayo llega como líder de la zona con nueve puntos y buscará aprovechar la localía para dar un paso clave rumbo a la próxima instancia. Torque viene de derrotar 1-0 a Palestino en Montevideo, resultado que le permitió recuperar terreno luego de la inesperada caída 2-1 sufrida justamente ante Riestra en el Bajo Flores, en lo que fue el primer triunfo internacional del Malevo. Sin embargo, en el plano doméstico no atraviesa su mejor momento, ya que cayó 2-1 frente a Nacional en el arranque del Torneo Intermedio.

Qué necesita Riestra para seguir con vida en la Sudamericana

Para Riestra, la ecuación es clara. Marcha tercero con cuatro unidades y necesita volver a golpear al equipo uruguayo para sostener sus aspiraciones en el certamen continental. Después de aquella histórica victoria frente a Torque, el conjunto de Duró sufrió un duro revés ante Gremio, que lo goleó 3-0 y lo dejó nuevamente relegado en la pelea.

En el torneo local tampoco logró afirmarse. Cerró la fase regular con un empate sin goles frente a Lanús y terminó último en la Zona A, en una campaña marcada por la irregularidad. Por eso, la Copa Sudamericana aparece como la gran oportunidad para maquillar el semestre y seguir soñando.

Montevideo City Torque intentará imponer condiciones desde el inicio, apoyado en la experiencia de jugadores como Franco Torgnascioli, Pablo Siles y Gonzalo Montes, mientras que Riestra apostará a su habitual solidez defensiva y al sacrificio colectivo para intentar rescatar un resultado que le permita llegar con vida a la fecha final.

En la sexta y última jornada del grupo, ambos jugarán como visitantes: Torque enfrentará a Gremio y Riestra hará lo propio ante Palestino, en una definición que promete ser apasionante.

Probables formaciones de Montevideo City Torque y Deportivo Riestra

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Franco Romero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Esteban Obregón, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Ramiro Lecchini; Salomón Rodriguez. DT: Marcelo Méndez.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Ángel Stringa, Facundo Miño, Juan Randazzo, Rodrigo Gallo, Rodrigo Sayavedra; Gonzalo Flores, Jonatan Goitía, Nicólas Watson; Gabriel Obredor, Mauro Smarra. DT: Guillermo Duró.

Hora: 19.

Árbitro: Augusto Aragón (ECU).

VAR: Franklin Congo (ECU).

Estadio: Centenario, Montevideo.

TV: DSports.

Riestra City Torque Uruguay
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