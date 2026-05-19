Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón terminó la fecha 14 como único líder de la Zona A, con su empate ante Estudiantes (BA) en Caseros. Posiciones y la fecha 15.

El cierre de la fecha 14 de la Primera Nacional dejó una sensación distinta para Colón . Lo que en caliente parecía un empate con sabor amargo ante Estudiantes de Buenos Aires en Caseros, con el paso de las horas y los resultados de sus perseguidores terminó adquiriendo otro peso. El 1-1 en territorio bonaerense le permitió al equipo de Ezequiel Medrán conservar la cima de la Zona A y terminar la jornada como único puntero.

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La gran noticia para el Sabalero llegó este lunes por la noche desde Floresta. Deportivo Morón tenía la gran posibilidad de recuperar el liderazgo, pero perdió 1-0 frente a All Boys en la última jugada del partido y dejó escapar una oportunidad inmejorable. El equipo de Walter Otta dominó buena parte del encuentro, desperdició varias situaciones claras y terminó pagando muy caro un error defensivo en tiempo de descuento.

Los rivales dejaron puntos y Colón sostuvo la ventaja

La fecha había comenzado con otro resultado que favoreció al conjunto rojinegro: Racing de Córdoba cayó como local ante Central Norte y perdió terreno en la pelea. Además, Almirante Brown tampoco pudo aprovechar su momento y apenas empató sin goles ante San Telmo, quedando a cuatro unidades del líder.

Uno de los grandes ganadores de la jornada fue Bolívar, que venció 1-0 a Acassuso y alcanzó la línea de Morón con 22 puntos, apenas uno menos que Colón. También festejó Ferro, que logró una valiosa victoria como visitante ante Deportivo Madryn y quedó a dos unidades de la punta.

POSICIONES ZONA A

En tanto, Los Andes ratificó su gran presente. El Milrayitas derrotó 1-0 a Godoy Cruz en el Gallardón y se acomodó cuarto, también a dos puntos del Sabalero. Otro que llega entonado es Mitre de Santiago del Estero, próximo rival de Colón, que goleó 4-0 a San Miguel y quedó muy cerca de meterse en puestos de Reducido.

Lo que viene para Colón

El equipo de Medrán ahora tendrá la obligación de hacer valer el punto conseguido en Caseros cuando reciba el próximo domingo 24 de mayo, desde las 18, a Mitre de Santiago del Estero en el Brigadier López. Será una fecha exigente, en una tabla extremadamente apretada y con varios equipos separados por muy poca diferencia.

Fecha 15 – Zona A

Sábado 23 de mayo

15-Los Andes vs Racing de Córdoba

15-Morón vs Estudiantes (BA)

15-San Telmo vs Bolívar

15.30-San Miguel vs Almirante Brown

Domingo 24 de mayo

15.30-Acassuso vs Defensores de Belgrano

16-Chaco For Ever vs Deportivo Madryn

16-Ferro vs Central Norte

16.30-Godoy Cruz vs All Boys

18-Colón vs Mitre (SdE)

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Con todos esos resultados sobre la mesa, el empate en Caseros dejó de verse como una oportunidad perdida y empezó a valorarse como un punto importante en una fecha donde ninguno de los de arriba logró despegarse demasiado.