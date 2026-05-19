Boca se juega una final anticipada ante Cruzeiro en La Bombonera

El Xeneize llega golpeado y sin margen de error en la Copa Libertadores: necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo en el Grupo D

Boca Juniors afrontará este martes una verdadera final anticipada cuando reciba a Cruzeiro por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. El encuentro se disputará desde las 21.30 en La Bombonera, con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El equipo dirigido interinamente por Claudio Úbeda atraviesa un momento delicado. A la reciente eliminación en los octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán, se le sumaron dos derrotas consecutivas en el certamen continental, frente al propio Cruzeiro y también ante Barcelona Sporting Club, ambas en condición de visitante.

Ese panorama dejó al conjunto azul y oro tercero en la zona y prácticamente obligado a quedarse con los tres puntos para no comprometer seriamente sus chances de clasificación a los octavos de final. De todas maneras, Boca todavía depende de sí mismo e incluso podría terminar primero en el grupo si logra ganar los dos encuentros que le restan.

La presión estará del lado del Xeneize, que buscará hacerse fuerte otra vez en La Bombonera y recuperar confianza en una temporada cargada de golpes deportivos. En ese contexto, el regreso de Leandro Paredes al mediocampo aparece como una de las cartas más importantes para intentar ordenar a un equipo que necesita personalidad y eficacia.

En ofensiva, Miguel Merentiel volverá a ser la principal referencia, acompañado por Milton Giménez o Ángel Romero. Además, el juvenil Tomás Aranda tendría una nueva oportunidad desde el arranque.

Del otro lado estará un Cruzeiro que lidera el Grupo D junto a Universidad Católica con siete unidades, aunque tampoco llega atravesando un gran presente. El conjunto brasileño, conducido por Artur Jorge, marcha en la parte baja del Brasileirao y necesita sumar para acercarse a la clasificación.

Probables formaciones de Boca y Cruzeiro

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Belmonte; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez o Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Cruzeiro: Otávio; Fágner, Fabricio Bruno, Jonathan Jesús, Kaiki; Gerson, Lucas Romero; Keny Arroyo, Matheus Pereira; Christian y Kaio Jorge. DT: Artur Jorge.

Hora: 21:30.

Árbitro: Jesús Valenzuela (Ven).

VAR: Ángel Arteaga (Ven).

Estadio: Albeto J. Armando (La Bombonera).

TV: Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.