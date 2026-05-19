Tigre se juega una parada brava en Cali para seguir soñando en la Sudamericana

El Matador visita a América de Cali con la obligación de ganar para llegar con chances de clasificación a la última fecha del Grupo A

Tigre afrontará este martes un compromiso decisivo por la Copa Sudamericana cuando visite desde las 23 a América de Cali, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la quinta fecha del Grupo A.

El equipo dirigido por Diego Dabove llega tercero en la zona con cinco puntos y necesita una victoria para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final. El empate conseguido en Ecuador frente a Macará dejó sensaciones encontradas: fue valioso por el contexto, aunque le impidió al Matador alcanzar la cima del grupo.

La realidad es que Tigre atraviesa dos caras totalmente diferentes según la competencia. Mientras en la Sudamericana mostró una versión competitiva y agresiva, especialmente en el triunfo 2-0 ante América de Cali en Victoria, en el torneo argentino cerró un semestre muy flojo, sin victorias en las últimas 12 fechas y con apenas ocho puntos sumados de los últimos 36 en juego.

Ahora tendrá una prueba de enorme exigencia en Colombia, frente a un América que también se juega gran parte de la clasificación. El conjunto caleño suma siete unidades y quedó a solo un punto del líder Macará, por lo que una victoria podría dejarlo muy cerca del objetivo.

El equipo colombiano viene de recuperarse en la Sudamericana tras vencer 2-0 a Alianza Atlético en Perú, aunque llega golpeado desde lo anímico luego de ser goleado 4-0 y eliminado por Independiente Santa Fe en los cuartos de final de la Liga Dimayor.

Tigre intentará repetir la fórmula que le dio resultado en Victoria: presión alta, intensidad y efectividad para incomodar a un rival que suele hacerse fuerte de local. El Matador sabe que una derrota podría dejarlo prácticamente sin chances, mientras que un triunfo le permitiría llegar con vida a la última fecha.

Probables formaciones de América de Cali y Tigre

América de Cali: Jean Fernandes; Marcos Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Daniel Valencia. DT: David González.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Ramón Arias, Federico Álvarez; Martín Garay, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.

Hora: 23

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero, Cali

TV: DSports