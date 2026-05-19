Uno Santa Fe | Ovación | Tigre

Tigre se juega una parada brava en Cali para seguir soñando en la Sudamericana

El Matador visita a América de Cali con la obligación de ganar para llegar con chances de clasificación a la última fecha del Grupo A

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 07:58hs
Tigre se juega una parada brava en Cali para seguir soñando en la Sudamericana

Tigre afrontará este martes un compromiso decisivo por la Copa Sudamericana cuando visite desde las 23 a América de Cali, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, por la quinta fecha del Grupo A.

El equipo dirigido por Diego Dabove llega tercero en la zona con cinco puntos y necesita una victoria para mantener intactas sus aspiraciones de clasificación a los octavos de final. El empate conseguido en Ecuador frente a Macará dejó sensaciones encontradas: fue valioso por el contexto, aunque le impidió al Matador alcanzar la cima del grupo.

La realidad es que Tigre atraviesa dos caras totalmente diferentes según la competencia. Mientras en la Sudamericana mostró una versión competitiva y agresiva, especialmente en el triunfo 2-0 ante América de Cali en Victoria, en el torneo argentino cerró un semestre muy flojo, sin victorias en las últimas 12 fechas y con apenas ocho puntos sumados de los últimos 36 en juego.

Ahora tendrá una prueba de enorme exigencia en Colombia, frente a un América que también se juega gran parte de la clasificación. El conjunto caleño suma siete unidades y quedó a solo un punto del líder Macará, por lo que una victoria podría dejarlo muy cerca del objetivo.

El equipo colombiano viene de recuperarse en la Sudamericana tras vencer 2-0 a Alianza Atlético en Perú, aunque llega golpeado desde lo anímico luego de ser goleado 4-0 y eliminado por Independiente Santa Fe en los cuartos de final de la Liga Dimayor.

Tigre intentará repetir la fórmula que le dio resultado en Victoria: presión alta, intensidad y efectividad para incomodar a un rival que suele hacerse fuerte de local. El Matador sabe que una derrota podría dejarlo prácticamente sin chances, mientras que un triunfo le permitiría llegar con vida a la última fecha.

Probables formaciones de América de Cali y Tigre

América de Cali: Jean Fernandes; Marcos Mina, Marlon Torres, Andrés Mosquera, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Tomás Ángel, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Daniel Valencia. DT: David González.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Ramón Arias, Federico Álvarez; Martín Garay, Jalil Elías, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y Santiago López. DT: Diego Dabove.

Hora: 23

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero, Cali

TV: DSports

Tigre Cali Sudamericana
Noticias relacionadas
colon de san justo no afloja y pisa fuerte en el apertura senior

Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

sorpresa mundial: guardiola dejaria manchester city y ya aparece su posible sucesor

Sorpresa mundial: Guardiola dejaría Manchester City y ya aparece su posible sucesor

ferro y gimnasia (cr) sacaron pecho y se metieron en semifinales de la liga nacional

Ferro y Gimnasia (CR) sacaron pecho y se metieron en semifinales de la Liga Nacional

apertura 2026: se pone al dia la a1 y se completa la fase regular en a2

Apertura 2026: se pone al día la A1 y se completa la fase regular en A2

Lo último

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: No podemos retroceder con quienes matan

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: "No podemos retroceder con quienes matan"

Último Momento
Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Una inspectora de tránsito fue agredida a golpes de puño durante un operativo en pleno centro santafesino

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Golpe para Colón: Lértora quedó descartado para recibir a Mitre

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: No podemos retroceder con quienes matan

Pullaro sobre el menor que asesinó a un playero y dos taxistas en Rosario: "No podemos retroceder con quienes matan"

Victoria Villarruel en Rosario: Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni

Victoria Villarruel en Rosario: "Estamos todos esperando la declaración jurada de Adorni"

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Rescataron sano y salvo a un aguará guazú hallado en el patio de una vivienda de Monte Vera

Ovación
Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón, desde lo más alto: posiciones y próxima fecha en la Zona A

Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

Colón es el líder con menos puntos sumados en las primeras 13 fechas

En Mitre ya palpitan el duelo ante Colón: Sabemos la jerarquía que tiene

En Mitre ya palpitan el duelo ante Colón: "Sabemos la jerarquía que tiene"

El puntito que sumó Colón el sábado, el lunes se transformó en puntazo

El puntito que sumó Colón el sábado, el lunes se transformó en puntazo

Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

Colón de San Justo no afloja y pisa fuerte en el Apertura Senior

Policiales
Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Gendarmería estrechó el cerco y anoche detuvo en Funes a los hermanos narcos Borras

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Impactante choque y fuga: destrozó el frente de un local en avenida Peñaloza y lo atraparon tras esconderse

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Madrugada de terror en barrio Sur: ataron a un joven con sus propios cordones durante un robo

Escenario
Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Jueves de Letras: comunidad, lectura y participación

Mundo K-POP: Cazadoras de demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira ¡Ustedes mandan!

Horcas, referentes del metal argentino, llegan a Tribus con su gira "¡Ustedes mandan!"

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe