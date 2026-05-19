El Comité Ejecutivo de la Asociación Santafesina resolvió poner al día el certamen Apertura en el nivel A1 en la presente semana, antes de disputar la Fecha 11 la semana entrante.
Apertura 2026: se pone al día la A1 y se completa la fase regular en A2
Se pone al día el Torneo Apertura, tanto en la A1 como en la A2, antes de la disputa de la fecha 11. En la elite, desde las 21.30, jugarán Colón (SJ)-Gimnasia.
Por Ovación
Asimismo, entre miércoles y jueves se completará la fase regular en la A2, para luego armarse las llaves rumbo al título y ascenso al Prefederal.
TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 10
MARTES 19 DE MAYO
21.30 Colón (SJ) vs. Gimnasia
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
21.30 Rivadavia vs. Almagro
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 17 (8-1); Sanjustino y Alma Juniors 15 (6-3); Unión (SF) 14 (5-4); Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Almagro y Colón (SJ) 12 (4-4); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)
TORNEO APERTURA - A2 - FECHA 11
MIÉRCOLES 20 DE MAYO
21.30 El Quillá vs. Centenario
JUEVES 21 DE MAYO
21.30 Macabi vs. Kimberley
21.30 Alumni vs. Regatas Coronda
21.30 Argentino (SC) vs. CUST B
21.30 Santa Rosa vs. Regatas (SF)
Libre: UNL
TABLA DE POSICIONES
Alumni y Kimberley 16 (7-2); El Quillá, Macabi y Regatas (SF) 15 (6-3); Regatas Coronda 14 (5-4); Santa Rosa 13 (4-5); Argentino 12 (3-6); UNL 12 (2-8); CUST B y Centenario 11 (2-7)