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Apertura 2026: se pone al día la A1 y se completa la fase regular en A2

Se pone al día el Torneo Apertura, tanto en la A1 como en la A2, antes de la disputa de la fecha 11. En la elite, desde las 21.30, jugarán Colón (SJ)-Gimnasia.

Ovación

Por Ovación

19 de mayo 2026 · 08:20hs
Apertura 2026: se pone al día la A1 y se completa la fase regular en A2

ASB

El Comité Ejecutivo de la Asociación Santafesina resolvió poner al día el certamen Apertura en el nivel A1 en la presente semana, antes de disputar la Fecha 11 la semana entrante.

Asimismo, entre miércoles y jueves se completará la fase regular en la A2, para luego armarse las llaves rumbo al título y ascenso al Prefederal.

TORNEO APERTURA - A1 - FECHA 10

MARTES 19 DE MAYO

21.30 Colón (SJ) vs. Gimnasia

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

21.30 Rivadavia vs. Almagro

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) 17 (8-1); Sanjustino y Alma Juniors 15 (6-3); Unión (SF) 14 (5-4); Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Almagro y Colón (SJ) 12 (4-4); República del Oeste 12 (3-6); CUST A 11 (1-9) y Banco 10 (1-8)

TORNEO APERTURA - A2 - FECHA 11

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

21.30 El Quillá vs. Centenario

JUEVES 21 DE MAYO

21.30 Macabi vs. Kimberley

21.30 Alumni vs. Regatas Coronda

21.30 Argentino (SC) vs. CUST B

21.30 Santa Rosa vs. Regatas (SF)

Libre: UNL

TABLA DE POSICIONES

Alumni y Kimberley 16 (7-2); El Quillá, Macabi y Regatas (SF) 15 (6-3); Regatas Coronda 14 (5-4); Santa Rosa 13 (4-5); Argentino 12 (3-6); UNL 12 (2-8); CUST B y Centenario 11 (2-7)

Apertura Colón Gimnasia
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