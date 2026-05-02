Barracas Central cayó sobre la hora ante Banfield y quedó en la cuerda floja

Barracas Central perdió 2-1 ante Banfield en su casa y ahora depende de otros resultados para clasificar a los playoffs del Apertura.

Barracas Central sufrió un duro golpe en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 al caer 2-1 frente a Banfield, en el partido pendiente de la fecha 9. La derrota dejó al equipo en una posición comprometida, a la espera de lo que suceda con sus rivales directos.

El conjunto dirigido por el Guapo arrancó en desventaja rápidamente. A los 8 minutos, Banfield se puso en ventaja con un gol de Perrotta, sorprendiendo al local en los primeros compases del partido.

Sin embargo, la reacción llegó rápido: el empate apareció en una jugada confusa que terminó en gol en contra entre el arquero Sanguinetti y Demartini, devolviéndole la esperanza a Barracas.

Un final inesperado para Barracas Central

El segundo tiempo fue parejo y con pocas emociones, con ambos equipos dando la sensación de conformarse con el empate. Pero cuando el reparto de puntos parecía sellado, llegó el golpe final.

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A los 44 minutos, Santiago López García desbordó por derecha y sacó un envío que sorprendió a todos: la pelota tomó dirección de arco, descolocó a Matías Espínola y se convirtió en el 2-1 definitivo para el equipo conducido por Pedro Troglio.

Clasificación en suspenso

Con este resultado, Barracas quedó en el octavo puesto con 21 puntos, pero su clasificación a los playoffs quedó seriamente comprometida.

Ahora deberá esperar lo que suceda en el resto de la fecha para saber si logra mantenerse entre los ocho mejores o si se queda afuera en el tramo final del torneo.