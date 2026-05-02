Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto se mostró enojado sobre la polémica largada y el roce con Hamilton en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto se mostró enojado sobre la polémica largada y el roce con Lewis Hamilton en la carrera Sprint del Gran Premio de Miami : “Perdí un par de posiciones y comprometí la carrera”.

Luego de salir décimo y no sumar puntos, Colapinto manifestó: “Vamos pateando por todos lados, muy poca tracción y sobrecalienta la rueda de atrás, hay que laburar para la Qually ahora sabiendo como fue la carrera de hoy y estar mejor mañana”.

• LEER MÁS: Colapinto cedió terreno y finalizó 10° en el sprint de Miami

Un buen viernes, un mal sábado y la misión de mejorar para el domingo. “El ritmo de carrera me costó mucho, no estuvimos bien y creo que puede venir un poco del alerón”, a la vez que agregó: “Fue un buen día ayer, hoy costó un poco, hay que mejorar el ritmo de carrera para mañana”.

Colapinto inició la carrera con la ilusión al máximo, ya que largó octavo gracias a la gran clasificación que tuvo este viernes. Sin embargo, en la primera curva quiso pelearle la posición al neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y al británico Lewis Hamilton (Ferrari), aunque perdió mucho tiempo en dicha batalla y fue superado por su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien lo hizo caer al noveno lugar.

Pese a que mantuvo un ritmo muy constante casi sin cometer errores durante toda la carrera, Colapinto no se pudo acercar nunca a Gasly e incluso fue superado en la decimoséptima vuelta por el francés Isack Hadjar (Red Bull), por lo que finalmente cruzó la bandera a cuadros en el décimo lugar.__IP__

Pese a no haber sumado puntos, Colapinto tuvo una gran actuación y se ilusiona de cara a la clasificación para la carrera principal, que será a las 17 (hora de Argentina).