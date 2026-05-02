El minuto a minuto de Los Andes y Colón en el Gallardón

Colón visita a Los Andes, que marcha tercero a dos puntos, en el Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional

Colón tiene este sábado una parada brava visitando a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional, en busca de dar la talla fuera de Santa Fe. El cotejo tiene el arbitraje de Daniel Zamora y la transmisión de UNO 106.3