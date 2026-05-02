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El minuto a minuto de Los Andes y Colón en el Gallardón

Colón visita a Los Andes, que marcha tercero a dos puntos, en el Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 15:21hs
El minuto a minuto de Los Andes y Colón en el Gallardón

@clublosandes
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El minuto a minuto de Los Andes y Colón en el Gallardón

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El minuto a minuto de Los Andes y Colón en el Gallardón

Colón tiene este sábado una parada brava visitando a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional, en busca de dar la talla fuera de Santa Fe. El cotejo tiene el arbitraje de Daniel Zamora y la transmisión de UNO 106.3

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Comenzó el partidos: Colón ya visita a Los Andes

Se puso en marcha en Lomas de Zamora el cotejo de la fecha 12 de la zona A entre Los Andes y Colón

Alan Bonansea

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7 minutos: Colón se instala en campo de Los Andes

Colón quiere asumir el protagonismo y presiona alto para que Los Andes espere en su campo ya en los minutos iniciales.

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15 minutos: Colón es más, pero sin inquietar

Colón es el que busca e impone condiciones, pero sin situaciones de peligro ante un cauto Los Andes.

Ignacio Lago

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22 minutos: Colón tuvo el primero con Lago

Colón dominaba con arrestos tibios, hasta que Nacho Lago sacudió el palo para generar la más clara del partido ante Los Andes. Están 0-0.

Los Andes Colón Ignacio Lago

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30 minutos: Colón es amo y señor del partido ante Los Andes

El mejor pasaje de Colón, que dominaba con un clave Nacho Lago, lo mejor ante Los Andes. Siguen 0-0.

Los Andes Colón

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34 minutos: Colón se pone arriba ante Los Andes

Golazo de Darío Sarmiento para que Colón se ponga arriba 1-0 ante Los Andes en el Gallardón.

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Formaciones de Los Andes y Colón

Los Andes: Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro y Facundo Villarreal; Camilo Viganoni. DT: Leonardo Lemos.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Ignacio Antonio, Agustín Toledo e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Gol: PT 34' Darío Sarmiento (C),

Estadio: Eduardo Gallardón.

Árbitro: Daniel Zamora.

Colón Los Andes Primera Nacional
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