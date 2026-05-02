Colón tiene este sábado una parada brava visitando a Los Andes en el estadio Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional, en busca de dar la talla fuera de Santa Fe. El cotejo tiene el arbitraje de Daniel Zamora y la transmisión de UNO 106.3
El minuto a minuto de Los Andes y Colón en el Gallardón
Colón visita a Los Andes, que marcha tercero a dos puntos, en el Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional
Por Ovación
2 de mayo 2026 · 15:21hs
Formaciones de Los Andes y Colón
Los Andes: Sebastián López; Aaron Sandoval, Brian Leizza, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Peter Martínez Grance; Gabriel Cañete, Sergio Ortiz, Alex Valdez Chamorro y Facundo Villarreal; Camilo Viganoni. DT: Leonardo Lemos.
Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Facundo Castet; Sebastián Olmedo; Darío Sarmiento, Ignacio Antonio, Agustín Toledo e Ignacio Lago; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.
Gol: PT 34' Darío Sarmiento (C),
Estadio: Eduardo Gallardón.
Árbitro: Daniel Zamora.