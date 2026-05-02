Lanús no pasó del empate ante Riestra y resignó terreno en la tabla

Lanús igualó 0-0 en La Fortaleza ante Riestra y dejó escapar la chance de meterse entre los primeros de la Zona A. Ahora espera rival en los playoffs.

Lanús cerró su participación en la fase regular del Torneo Apertura 2026 con un empate sin goles frente a Deportivo Riestra, un resultado que lo dejó sin la posibilidad de terminar en los puestos de vanguardia.

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no logró imponer condiciones en su casa y debió conformarse con el 0-0 ante un rival que ya no tenía chances de clasificación.

Con este resultado, Lanús finalizó con 24 puntos y quedó a la espera de la definición de la tabla para conocer su ubicación final y el rival que tendrá en los octavos de final.

Rotación con la mente en las copas

Con la clasificación ya asegurada y el calendario cargado por su participación en la Copa Libertadores, el Granate presentó una formación mixta, combinando habituales titulares con jugadores alternativos.

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Sin embargo, esa rotación no le permitió encontrar fluidez ni profundidad en ataque, y el equipo careció de peso ofensivo para quebrar a su rival.

Riestra, sin objetivos en el torneo

Por el lado de Riestra, el empate marcó el cierre de su participación en el Apertura. El conjunto terminó último en la Zona A con 11 unidades y ya enfoca toda su atención en la Copa Sudamericana.

Todo listo para el mata-mata

Lanús ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, pero el empate le impidió mejorar su posición en la tabla, lo que podría influir en su camino en la fase eliminatoria.

Ahora, deberá aguardar los resultados del resto de la fecha para saber en qué lugar termina y quién será su primer rival en los cruces directos.