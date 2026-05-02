Uno Santa Fe | Ovación | Lanús

Lanús no pasó del empate ante Riestra y resignó terreno en la tabla

Lanús igualó 0-0 en La Fortaleza ante Riestra y dejó escapar la chance de meterse entre los primeros de la Zona A. Ahora espera rival en los playoffs.

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 16:44hs
Lanús no pasó del empate ante Riestra y resignó terreno en la tabla

Lanús cerró su participación en la fase regular del Torneo Apertura 2026 con un empate sin goles frente a Deportivo Riestra, un resultado que lo dejó sin la posibilidad de terminar en los puestos de vanguardia.

Un empate que no alcanzó para Lanús

El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino no logró imponer condiciones en su casa y debió conformarse con el 0-0 ante un rival que ya no tenía chances de clasificación.

Con este resultado, Lanús finalizó con 24 puntos y quedó a la espera de la definición de la tabla para conocer su ubicación final y el rival que tendrá en los octavos de final.

Rotación con la mente en las copas

Con la clasificación ya asegurada y el calendario cargado por su participación en la Copa Libertadores, el Granate presentó una formación mixta, combinando habituales titulares con jugadores alternativos.

Embed

Sin embargo, esa rotación no le permitió encontrar fluidez ni profundidad en ataque, y el equipo careció de peso ofensivo para quebrar a su rival.

Riestra, sin objetivos en el torneo

Por el lado de Riestra, el empate marcó el cierre de su participación en el Apertura. El conjunto terminó último en la Zona A con 11 unidades y ya enfoca toda su atención en la Copa Sudamericana.

Todo listo para el mata-mata

Lanús ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, pero el empate le impidió mejorar su posición en la tabla, lo que podría influir en su camino en la fase eliminatoria.

Ahora, deberá aguardar los resultados del resto de la fecha para saber en qué lugar termina y quién será su primer rival en los cruces directos.

Lanús Riestra zona
Noticias relacionadas
boca gano en santiago del estero y cerro una gran fase regular

Boca ganó en Santiago del Estero y cerró una gran fase regular

sarmiento, entre el desahogo y la bronca en colon: nos queda una sensacion amarga

Sarmiento, entre el desahogo y la bronca en Colón: "Nos queda una sensación amarga"

barracas central cayo sobre la hora ante banfield y quedo en la cuerda floja

Barracas Central cayó sobre la hora ante Banfield y quedó en la cuerda floja

franco colapinto: hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Lo último

Boca ganó en Santiago del Estero y cerró una gran fase regular

Boca ganó en Santiago del Estero y cerró una gran fase regular

Unión somete a Talleres, choca con sus limitaciones y sigue perdiendo en el 15 de Abril

Unión somete a Talleres, choca con sus limitaciones y sigue perdiendo en el 15 de Abril

Colapinto brilló en la clasificación y largará octavo en el GP de Miami

Colapinto brilló en la clasificación y largará octavo en el GP de Miami

Último Momento
Boca ganó en Santiago del Estero y cerró una gran fase regular

Boca ganó en Santiago del Estero y cerró una gran fase regular

Unión somete a Talleres, choca con sus limitaciones y sigue perdiendo en el 15 de Abril

Unión somete a Talleres, choca con sus limitaciones y sigue perdiendo en el 15 de Abril

Colapinto brilló en la clasificación y largará octavo en el GP de Miami

Colapinto brilló en la clasificación y largará octavo en el GP de Miami

Todo el color y pasión de los hinchas de Unión para el duelo clave ante Talleres

Todo el color y pasión de los hinchas de Unión para el duelo clave ante Talleres

Ezequiel Medrán: Colón mereció más, pero este es el camino

Ezequiel Medrán: "Colón mereció más, pero este es el camino"

Ovación
Sarmiento, entre el desahogo y la bronca en Colón: Nos queda una sensación amarga

Sarmiento, entre el desahogo y la bronca en Colón: "Nos queda una sensación amarga"

Colapinto brilló en la clasificación y largará octavo en el GP de Miami

Colapinto brilló en la clasificación y largará octavo en el GP de Miami

Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

Franco Colapinto: Hay que mejorar el ritmo de carrera

Franco Colapinto: "Hay que mejorar el ritmo de carrera"

Lanús no pasó del empate ante Riestra y resignó terreno en la tabla

Lanús no pasó del empate ante Riestra y resignó terreno en la tabla

Policiales
Detuvieron a otro integrante de la banda Los Puchinga por privación ilegítima de la libertad

Detuvieron a otro integrante de la banda "Los Puchinga" por privación ilegítima de la libertad

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo