El quinto mes del año comenzó con varias tiras que se adelantaron como parte del fin de semana largo en las divisiones inferiores de la ASB. El repaso por los marcadores registrados.
Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores
El quinto mes del año comenzó con varias tiras que se adelantaron como parte del fin de semana largo en las divisiones inferiores de la ASB
Por Ovación
2 de mayo 2026 · 14:25hs
DIVISIONES INFERIORES - TORNEO OFICIAL - VIERNES 1 DE MAYO
CATEGORÍA INFANTILES - FECHA 8
Gimnasia 60 - Centenario 36
CUST B 15 - Almagro 21 (PC, resto amistoso)
Unión B 67 - Banco B 69
Alma Juniors 108 - Macabi 32
Santa Rosa 15 - Sanjustino 8 (PC, resto amistoso)
Regatas (SF) 105 - Argentino 27
CATEGORÍA CADETES - FECHA 8
Gimnasia 74 - Centenario 56
CUST B 51 - Almagro 59
Unión B 81 - Banco B 90
Alma Juniors 91 - Macabi 33
Santa Rosa 0 - Sanjustino 31 (PC, resto amistoso)
Regatas (SF) 54 - Argentino 67
CATEGORÍA JUVENILES - FECHA 8
CUST B 29 - Almagro 104
Alma Juniors 136 - Macabi 50