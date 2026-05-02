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Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

El quinto mes del año comenzó con varias tiras que se adelantaron como parte del fin de semana largo en las divisiones inferiores de la ASB

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Por Ovación

2 de mayo 2026 · 14:25hs
Todo lo que se jugó el 1 de mayo en las divisiones inferiores

El quinto mes del año comenzó con varias tiras que se adelantaron como parte del fin de semana largo en las divisiones inferiores de la ASB. El repaso por los marcadores registrados.

DIVISIONES INFERIORES - TORNEO OFICIAL - VIERNES 1 DE MAYO

CATEGORÍA INFANTILES - FECHA 8

Gimnasia 60 - Centenario 36

CUST B 15 - Almagro 21 (PC, resto amistoso)

Unión B 67 - Banco B 69

Alma Juniors 108 - Macabi 32

Santa Rosa 15 - Sanjustino 8 (PC, resto amistoso)

Regatas (SF) 105 - Argentino 27

CATEGORÍA CADETES - FECHA 8

Gimnasia 74 - Centenario 56

CUST B 51 - Almagro 59

Unión B 81 - Banco B 90

Alma Juniors 91 - Macabi 33

Santa Rosa 0 - Sanjustino 31 (PC, resto amistoso)

Regatas (SF) 54 - Argentino 67

CATEGORÍA JUVENILES - FECHA 8

CUST B 29 - Almagro 104

Alma Juniors 136 - Macabi 50

inferiores ASB Gimnasia
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