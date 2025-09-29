Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central recibe a Belgrano buscando la cima de la Zona A

Barracas Central será local este lunes ante Belgrano. El Guapo buscará un triunfo que le permita acceder a la cima de la Zona A postergando a Unión

29 de septiembre 2025 · 08:22hs
Barracas Central recibe este lunes a Belgrano.

Barracas Central recibe este lunes a Belgrano.

Barracas Central y Belgrano se enfrentarán este lunes, desde las 15:30 en el Estadio Claudio Fabián Tapia. El Guapo viene de perder 1-0 de local con Sarmiento y quiere reencontrarse con el triunfo para subir a lo más alto de la Zona A, mientras que el Pirata goleó 3-0 a Newell’s en Córdoba y sueña con los playoffs.

Cómo llegan Barracas Central y Belgrano al cruce por el Torneo Clausura

El Guapo viene de sufrir una sorpresiva derrota como local ante un Sarmiento que está luchando en la zona baja por mantener la categoría. De todos modos, se mantiene como escolta de Unión con 15 puntos y una victoria contra Belgrano le permitiría subir al primer lugar de la tabla de posiciones en la Zona A, lo que le daría la ventaja de jugar en su estadio en unos eventuales octavos de final.

Por su parte, el Pirata dirigido por Ricardo Zielinski se reencontró con la victoria el lunes pasado goleando a Newell’s después de estar cuatro partidos sin ganar. Además, también le ganó a la Lepra por los cuartos de final de la Copa Argentina y enfrentará a Argentinos Juniors en semifinales. Está séptimo con 12 unidades, clasificando a playoffs, pero tiene los mismos puntos que Huracán, quien marcha 10°. Por lo tanto, si también quiere luchar hasta el final por el Clausura deberá sumar este lunes ante Barracas.

Probables formaciones

Barracas: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Tomás Porra; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Francisco González Metilli; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Nicolás Fernández.. DT: Ricardo Zielinski.

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Adrián Franklin

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Hora: 15:30

TV: TNT Sports

Barracas Central Belgrano Zona A
