Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

El Guapo juega el primer partido internacional de su historia recibiendo al elenco de Río de Janeiro, que viajó sin su entrenador y varias figuras

Barracas Central y Vasco da Gama se enfrentarán, desde las 19:00, en el Estadio Florencio Sola por la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Guapo hará su debut absoluto en torneos internacionales frente al club brasileño en la cancha de Banfield.

El Guapo acumulaba cinco partidos sin perder pero la fecha pasada cayó por 2-1 contra Sarmiento jugando de local, y quedó con 16 puntos en la Zona B del Torneo Apertura. Sin embargo, el gran objetivo del club en este semestre será hacer un buen papel en un Grupo G de la Sudamericana muy complicado. Barracas se clasificó a esta Copa luego de terminar décimo en la tabla anual del fútbol argentino y vivirá una jornada histórica este martes por la tarde.

Por su parte, el Gigante da Colina se metió en la Sudamericana tras culminar 14° en el Brasileirao 2025 siendo el último equipo en clasificarse. Actualmente, Vasco está duodécimo en la liga brasileña con 12 puntos pero muy lejos de Palmeiras, único líder del campeonato con 22 unidades.

Cabe recordar que Barracas Central jugará este partido, y todo lo que dure su participación en la Sudamericana, en la cancha de Banfield, el Estadio Florencio Solá. Esto se debe a que su casa, el Estadio Claudio Tapia, no cumple con todas las normativas que exige Conmebol para disputar partidos internacionales.

La buena noticia para el Guapo es que Renato Gaúcho, entrenador de Vasco da Gama, decidió no viajar a Buenos Aires para el partido y convocó una delegación integrada mayoritariamente por juveniles Sub 20. "No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belém. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega", afirmó. En su lugar estará Marcelo Salles.

Esta decisión se debe a que el DT priorizará el duelo del próximo sábado ante Remo por el Brasileirao, ya que el equipo de Belém está 18° con siete unidades, a cinco del Vasco. Renato Gaúcho no quiere arriesgarse a perder como visitante el fin de semana y quedar aún más cerca de la zona de descenso sumado a que deberán viajar más de 3.000 kilómetros para llegar a la capital del estado de Pará.

De todos los futbolistas que viajaron a Argentina, solo tres debutaron en Primera: Zuccarello, Avellar y Andrey Fernandes, y el único de los habituales titulares será el lateral uruguayo José Luis “Puma” Rodríguez, ya que está suspendido en el torneo local.

La próxima jornada, Barracas tendrá una parada bravísima visitando a Olimpia en Paraguay mientras que Vasco da Gama recibirá a Audax Italiano en Río de Janeiro. Cabe recordar que en la Sudamericana solamente el primero del grupo se mete en octavos, mientras que el segundo estará obligado a jugar una ronda de playoffs contra alguno de los terceros de la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Nicolas Capraro, Rodrigo Insúa, Damián Martínez; Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Maroni; Lucas Gamba y Facundo Bruera.. DT: Rubén Darío Insua.

Vasco da Gama: Daniel Fuzato; Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Riquelme Avellar, José Luis Rodríguez; Hugo Moura, Matheus França, JP Murilo; Nuno Moreira, Adson y Claudio Spinelli.. DT: Marcelo Salles.

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Estadio: Florencio Sola

Hora: 19

TV: D Sports