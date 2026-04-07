Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

El Guapo juega el primer partido internacional de su historia recibiendo al elenco de Río de Janeiro, que viajó sin su entrenador y varias figuras

7 de abril 2026 · 12:26hs
Barracas Central tendrá su debut internacional.

Barracas Central tendrá su debut internacional.

Barracas Central y Vasco da Gama se enfrentarán, desde las 19:00, en el Estadio Florencio Sola por la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026. El Guapo hará su debut absoluto en torneos internacionales frente al club brasileño en la cancha de Banfield.

Cómo llegan Barracas Central y Vasco da Gama

El Guapo acumulaba cinco partidos sin perder pero la fecha pasada cayó por 2-1 contra Sarmiento jugando de local, y quedó con 16 puntos en la Zona B del Torneo Apertura. Sin embargo, el gran objetivo del club en este semestre será hacer un buen papel en un Grupo G de la Sudamericana muy complicado. Barracas se clasificó a esta Copa luego de terminar décimo en la tabla anual del fútbol argentino y vivirá una jornada histórica este martes por la tarde.

Por su parte, el Gigante da Colina se metió en la Sudamericana tras culminar 14° en el Brasileirao 2025 siendo el último equipo en clasificarse. Actualmente, Vasco está duodécimo en la liga brasileña con 12 puntos pero muy lejos de Palmeiras, único líder del campeonato con 22 unidades.

Cabe recordar que Barracas Central jugará este partido, y todo lo que dure su participación en la Sudamericana, en la cancha de Banfield, el Estadio Florencio Solá. Esto se debe a que su casa, el Estadio Claudio Tapia, no cumple con todas las normativas que exige Conmebol para disputar partidos internacionales.

La buena noticia para el Guapo es que Renato Gaúcho, entrenador de Vasco da Gama, decidió no viajar a Buenos Aires para el partido y convocó una delegación integrada mayoritariamente por juveniles Sub 20. "No hay manera de llevar a todos a Argentina, regresar y cruzar todo Brasil para ir a Belém. Los jugadores son humanos, no están hechos de hierro. Si mantenés el mismo equipo, no podrás correr y perderás jugadores por lesiones. La factura llega", afirmó. En su lugar estará Marcelo Salles.

Esta decisión se debe a que el DT priorizará el duelo del próximo sábado ante Remo por el Brasileirao, ya que el equipo de Belém está 18° con siete unidades, a cinco del Vasco. Renato Gaúcho no quiere arriesgarse a perder como visitante el fin de semana y quedar aún más cerca de la zona de descenso sumado a que deberán viajar más de 3.000 kilómetros para llegar a la capital del estado de Pará.

De todos los futbolistas que viajaron a Argentina, solo tres debutaron en Primera: Zuccarello, Avellar y Andrey Fernandes, y el único de los habituales titulares será el lateral uruguayo José Luis “Puma” Rodríguez, ya que está suspendido en el torneo local.

La próxima jornada, Barracas tendrá una parada bravísima visitando a Olimpia en Paraguay mientras que Vasco da Gama recibirá a Audax Italiano en Río de Janeiro. Cabe recordar que en la Sudamericana solamente el primero del grupo se mete en octavos, mientras que el segundo estará obligado a jugar una ronda de playoffs contra alguno de los terceros de la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Nicolas Capraro, Rodrigo Insúa, Damián Martínez; Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Maroni; Lucas Gamba y Facundo Bruera.. DT: Rubén Darío Insua.

Vasco da Gama: Daniel Fuzato; Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Riquelme Avellar, José Luis Rodríguez; Hugo Moura, Matheus França, JP Murilo; Nuno Moreira, Adson y Claudio Spinelli.. DT: Marcelo Salles.

Árbitro: Carlos Betancur (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Estadio: Florencio Sola

Hora: 19

TV: D Sports

Barracas Central Vasco da Gama Copa Sudamericana
Noticias relacionadas
barracas central recibe a sarmiento con la ilusion de seguir en zona de playoffs

Barracas Central recibe a Sarmiento con la ilusión de seguir en zona de playoffs

Rubén Forestello dejó de ser el DT de Patronato.

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Tigre debuta en la Copa Sudamericana.

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tomás Etcheverry avanzó a la segunda ronda en el Masters 1000 de Montecarlo

Etcheverry venció a Dimitrov para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

Lo último

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Último Momento
Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Patronato oficializó la salida de Rubén Darío Forestello como DT

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Barracas Central tendrá su bautismo internacional recibiendo a Vasco da Gama

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Etcheverry venció a Dimitrov para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

Etcheverry venció a Dimitrov para avanzar en el Masters 1000 de Montecarlo

Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco For Ever presentaron a sus nuevos entrenadores

Gimnasia y Tiro de Salta y Chaco For Ever presentaron a sus nuevos entrenadores

Ovación
Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Una nadadora de Unión se prepara para competir en España e Italia

Se viene un gran festival boxístico en el Centro Gallego de Santa Fe

Se viene un gran festival boxístico en el Centro Gallego de Santa Fe

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de Mamis Hockey

Se realizó la presentación de la Copa Santa Fe de Mamis Hockey

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores

Comienza la gran ilusión de Boca en la Copa Libertadores

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Tigre inicia su camino en la Copa Sudamericana visitando a Alianza Atlético

Policiales
Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Reconquista: policías salvaron la vida de un bebé de un año tras reanimarlo en un patrullero

Cayeron los viajes fantasma: detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayeron los "viajes fantasma": detuvieron a una mujer santafesina por estafas turísticas superiores a los $16 millones

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Cayó preso uno de los presuntos asesinos de Ernesto Robles de 24 años, a quien mataron con un balazo en agosto de 2025

Escenario
El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

El Festival Tribus revela su grilla día por día y suma experiencias exclusivas

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

Últimas entradas con descuento para Ciro y Los Persas en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

La H No Murió en Santa Fe

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica Hombres sin rostro - Sombras

Raúl Cottone presenta la muestra fotográfica "Hombres sin rostro - Sombras"

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury

Bendecida & Rarezas presenta el más completo homenaje a héroes del Silencio y Enrique Bunbury