Belgrano recibe a San Martín de San Juan buscando cortar la racha negativa

Belgrano arrancó el Torneo Clausura con el pie derecho, goleando a Huracán 3-0 como visitante, pero luego su nivel fue en declive y arrastra una racha de tres partidos sin ganar, con un empate y dos caídas consecutivas. De allí la obligación que tiene de ganar, cuando este jueves desde las 20 reciba a San Martín de San Juan.

El elenco dirigido por Ricardo Zielinski intentará meterse en la zona de playoffs y poner fin a su mal andar en el campeonato, que lo tiene con una sola victoria en los últimos cinco partidos, misma situación que el cuadro cuyano, que además tiene la presión extra del descenso.

Cómo llegan Belgrano y San Martín (SJ) al duelo por el Torneo Clausura

El Pirata cordobés había tenido un buen arranque en el Clausura, con siete puntos en las primeras cuatro fechas, sin embargo, tras el triunfo contra Banfield por 2 a 1, no volvió a sumar de a tres y quedó afuera de la zona de playoffs, a la que intentará volver en caso de también retornar a la senda de la victoria, sin sacarse de la cabeza el compromiso que se le avecina frente a Newell's, por cuartos de final de la Copa Argentina. En tanto, su figura, Lucas Zelarayán, se reintegrará al grupo tras su participación con la Selección de Armenia en la Fecha FIFA.

El Verdinegro también tiene la oportunidad de unirse al pelotón de los que estarían avanzando de ronda, aunque su principal preocupación es alejarse del descenso, ya que ocupa la última plaza tanto en la tabla anual como en la de promedios, además de estar atravesando un período en el que consiguió únicamente dos victorias en sus anteriores diez encuentros. A pesar de esto, su entrenador, Leandro Romagnoli, se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores tras la más reciente derrota por 2 a 0 ante River, y aseguró que el equipo “va mejorando y debe seguir con esa mentalidad”.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena o Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch, Santiago González. DT: Leandro Romagnoli.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Nicolás Lamolina.

Estadio: Gigante de Alberdi.

Hora: 20.

TV: ESPN Premium.