Uno Santa Fe | Ovación | Belgrano

Belgrano recibe a San Martín de San Juan buscando cortar la racha negativa

Belgrano suma tres partidos sin ganar y este jueves desde las 20 recibirá a San Martín de Juan con la obligación de volver al triunfo

11 de septiembre 2025 · 09:44hs
Belgrano recibe a San Martín de San Juan con la obligación de ganar para cortar la racha negativa.

Belgrano recibe a San Martín de San Juan con la obligación de ganar para cortar la racha negativa.

Belgrano arrancó el Torneo Clausura con el pie derecho, goleando a Huracán 3-0 como visitante, pero luego su nivel fue en declive y arrastra una racha de tres partidos sin ganar, con un empate y dos caídas consecutivas. De allí la obligación que tiene de ganar, cuando este jueves desde las 20 reciba a San Martín de San Juan.

El elenco dirigido por Ricardo Zielinski intentará meterse en la zona de playoffs y poner fin a su mal andar en el campeonato, que lo tiene con una sola victoria en los últimos cinco partidos, misma situación que el cuadro cuyano, que además tiene la presión extra del descenso.

Cómo llegan Belgrano y San Martín (SJ) al duelo por el Torneo Clausura

El Pirata cordobés había tenido un buen arranque en el Clausura, con siete puntos en las primeras cuatro fechas, sin embargo, tras el triunfo contra Banfield por 2 a 1, no volvió a sumar de a tres y quedó afuera de la zona de playoffs, a la que intentará volver en caso de también retornar a la senda de la victoria, sin sacarse de la cabeza el compromiso que se le avecina frente a Newell's, por cuartos de final de la Copa Argentina. En tanto, su figura, Lucas Zelarayán, se reintegrará al grupo tras su participación con la Selección de Armenia en la Fecha FIFA.

El Verdinegro también tiene la oportunidad de unirse al pelotón de los que estarían avanzando de ronda, aunque su principal preocupación es alejarse del descenso, ya que ocupa la última plaza tanto en la tabla anual como en la de promedios, además de estar atravesando un período en el que consiguió únicamente dos victorias en sus anteriores diez encuentros. A pesar de esto, su entrenador, Leandro Romagnoli, se mostró conforme con el rendimiento de sus jugadores tras la más reciente derrota por 2 a 0 ante River, y aseguró que el equipo “va mejorando y debe seguir con esa mentalidad”.

Probables formaciones

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena o Diego González; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch, Santiago González. DT: Leandro Romagnoli.

Árbitro: Andrés Merlos.

VAR: Nicolás Lamolina.

Estadio: Gigante de Alberdi.

Hora: 20.

TV: ESPN Premium.

Belgrano San Martín de San Juan racha
Noticias relacionadas
Se sorteó la fase de Copa Davis en la que Argentina enfrentará a Países Bajos.

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Sanjustino debutó en el Torneo Clausura Chijí Serenotti goleando a Ciclón Norte.

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Los Pumas visitarán este sábado a Los Wallabies en Sidney.

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

Diego Simeone considera que Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo.

"Salvo que me digas Messi, Julián Álvarez es el mejor del mundo"

Lo último

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Último Momento
Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Ovación
Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

Policiales
La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional