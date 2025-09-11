Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

El head coach de Los Pumas Felipe Contepomi, confirmó este jueves la formación para la revancha contra los Wallabies del próximo sábado

11 de septiembre 2025 · 10:33hs
Los Pumas visitarán este sábado a Los Wallabies en Sidney.

Tras lo que fue la caída 28-24 el pasado fin de semana en Townsville, Los Pumas se preparan para enfrentar nuevamente a los Wallabies, en esta ocasión en el Allianz Stadium de Sydney. El encuentro se jugará el sábado 13 de septiembre desde las 14:00 hora local (1:00 horas de Argentina), y contará con transmisión de ESPN.

Felipe Contepomi, head coach del seleccionado nacional, dispuso tres cambios en el XV inicial para el segundo duelo ante los australianos: Guido Petti por Franco Molina, Joaquín Oviedo por Pablo Matera y Rodrigo Isgró por Bautista Delguy. Y entre los finishers se destacan los ingresos de Justo Piccardo e Ignacio Mendy. Con este partido, Julián Montoya alcanzará los 50 tests como capitán de Los Pumas.

Los elegidos para la revancha en Sydney

1. Vivas, Mayco (34 caps)

2. Montoya, Julián (111 caps) (Capitán)

3. Sclavi, Joel (30 caps)

4. Petti, Guido (92 caps)

5. Rubiolo, Pedro (26 caps)

6. González, Juan Martín (45 caps)

7. Kremer, Marcos (76 caps)

8. Oviedo, Joaquín (16 caps)

9. García, Gonzalo (14 caps)

10. Carreras, Santiago (58 caps)

11. Carreras, Mateo (29 caps)

12. Chocobares, Santiago (30 caps)

13. Cinti, Lucio (37 caps)

14. Isgró, Rodrigo (10 caps)

15. Mallía, Juan Cruz (45 caps) (Vicecapitán)

Finishers

16. Ruiz, Ignacio (21 caps)

17. Wenger, Boris (1 cap)

18. Coria Marchetti, Francisco (4 caps)

19. Molina, Franco (15 caps)

20. Matera, Pablo (115 caps) (Vicecapitán)

21. Moyano, Agustín (3 caps)

22. Piccardo, Justo (6 caps)

23. Mendy, Ignacio (3 caps)

