La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Un hombre de 29 años fue detenido luego de intentar robar nuevamente el kiosco Cullen. La Brigada Motorizada frustró el hecho y logró aprehender al sospechoso dentro del hospital Cullen, donde había buscado refugio tras huir del comercio.

En la tarde de este martes, un hombre de 29 años fue aprehendido por la Policía tras intentar robar nuevamente el kiosco “Cullen” , ubicado en la intersección de avenida Gobernador Freyre y Lisandro de la Torre . La rápida reacción de la trabajadora del local y la intervención inmediata de la Brigada Motorizada evitaron que el delito se concretara.

El episodio ocurrió cerca de las 13.40 cuando efectivos de la Brigada Motorizada llegaron al kiosco tras un llamado de auxilio. Según relató la trabajadora, el sospechoso ingresó al comercio con claras intenciones de robo , pero al advertir la presencia policial salió corriendo y se refugió en el hospital José María Cullen , ubicado a pocos metros, en un intento desesperado por escapar.

La mujer identificó de inmediato al hombre como autor de dos robos previos en el mismo local: uno ocurrido el jueves 4 de septiembre y otro el domingo 8, ambos con un modus operandi similar.

Aprehensión dentro de la guardia del hospital

Minutos después, dentro del hospital Cullen, los policías lograron neutralizar y aprehender al sospechoso. La escena sorprendió a pacientes y personal de salud que presenciaron cómo los oficiales ingresaban a la guardia del hospital para concretar la detención.

El aprehendido, identificado como R. E. C., fue trasladado a sede policial bajo estrictas medidas de seguridad y alojado en los calabozos de la Comisaría 2° de Santa Fe.

Intervención judicial y formación de causa

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez informó al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Por orden del fiscal, el hombre quedó privado de su libertad, fue formalmente identificado y se le formó causa como presunto autor del delito de tentativa de robo.

