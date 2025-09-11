Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Luego de los gravísimos incidentes que ocurrieron en el partido ante Universidad de Chile, Independiente vuelve a ser local pero con algunas restricciones

11 de septiembre 2025 · 12:32hs
Independiente vuelve a ser local en su estadio luego de que se levante la clausura establecida por Aprevide.

Independiente vuelve a ser local en su estadio luego de que se levante la clausura establecida por Aprevide.

Después de más de 20 días de la clausura que pesaba sobre el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, Independiente volverá a jugar en su casa el próximo sábado ante Banfield.

Independiente vuelve a jugar en su estadio, pero con aforo reducido

La decisión fue tomada por el Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda, a cargo de José Luis Arabito, luego del pedido del fiscal Mariano Zitto, quien dio por cumplidas las exigencias para levantar la medida cautelar impuesta tras los graves incidentes ocurridos en la revancha de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

La clausura había sido dispuesta con el objetivo de investigar las fallas en el operativo de seguridad y prevenir nuevos episodios de violencia, que aquella noche dejaron más de 19 heridos.

En este tiempo, el club trabajó en conjunto con la Aprevide, la Policía y la AFA para elaborar un nuevo protocolo de seguridad. Con la aprobación final de ese plan, el juez consideró que estaban dadas las condiciones para permitir el regreso del público al estadio, aunque de forma progresiva.

Sin embargo, la Agencia de Prevención contra la Violencia en el Deporte (Aprevide) resolvió imponer una sanción complementaria: para los partidos frente a Banfield y San Lorenzo quedarán inhabilitadas la Tribuna Pavoni Alta y Baja, por lo que Independiente jugará con un aforo reducido.

La medida busca evaluar en el corto plazo el cumplimiento del nuevo plan operativo en un contexto controlado antes de habilitar la totalidad del estadio.

Además, Aprevide determinó la prohibición indefinida del ingreso de instrumentos musicales, tirantes, telones y banderas, al tiempo que confirmó que 42 personas identificadas como partícipes de los incidentes tendrán vedado el acceso a cualquier espectáculo deportivo hasta que se expida la Justicia.

Estas resoluciones fueron comunicadas oficialmente al club, que presentó un recurso de reconsideración pero no logró revertir la sanción.

De esta manera, el “Rojo” volverá a recibir a su gente en Avellaneda después de semanas de incertidumbre, aunque con restricciones. El partido ante Banfield será el primero bajo el nuevo esquema de seguridad, en el que se buscará garantizar un desarrollo sin incidentes y así avanzar hacia una reapertura total del estadio en las próximas fechas.

Independiente Aprevide sanciones
Noticias relacionadas
La Selección Argentina de vóley debuta el sábado en el Mundial que se disputa en Filipinas.

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Se sorteó la fase de Copa Davis en la que Argentina enfrentará a Países Bajos.

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Sanjustino debutó en el Torneo Clausura Chijí Serenotti goleando a Ciclón Norte.

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Los Pumas visitarán este sábado a Los Wallabies en Sidney.

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

Lo último

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Último Momento
Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Ovación
Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

Policiales
La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional