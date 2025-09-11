Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Sanjustino, el último campeón de la Liga Santafesina, goleó a Ciclón Norte de Cayastá por 3 a 0. Este jueves habrá tres adelantos de la 2ª fecha del Clausura

11 de septiembre 2025 · 11:52hs
Sanjustino debutó en el Torneo Clausura Chijí Serenotti goleando a Ciclón Norte.

El campeón del Torneo Apertura Marcos Méndez tuvo su debut en el Clausura de Liga Santafesina. El conjunto dirigido por el tucumano Marcelo Molina debutó en el Chijí Serenotti con una goleada por 3 a 0 sobre Ciclón Norte de Cayastá bajo el arbitraje de Maximiliano Moya. La segunda fecha del certamen se pondrá en marcha este jueves con tres adelantos, los cuales se disputarán en Santo Tomé, el predio Nery Pumpido y en barrio Roma.

Se completó la 1ª fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

En la noche del miércoles en la casa del campeón finalizó la jornada inicial del torneo Clausura Norberto Serenotti, justamente quien a través de su familia fue homenajeado por la Liga Santafesina en un emotivo momento con entrega de plaqueta.

Este miércoles en el estadio Coloso del Oeste se cerró la primera fecha del Clausura de la Primera División del fútbol liguista, donde en la previa a los encuentros se llevó a cabo el homenaje a Norberto Serenotti. Chijí tuvo relación con Colón en el recordado equipo que venciera al Santos de Pelé en 1964 pero sobre todas las cosas generó vínculos con Colón de San Justo y con Sanjustino.

En este sentido la Liga Santafesina le rindió el reconocimiento a través del Vicepresidente, Herbert Bassitta, con la entrega de plaqueta a sus hijos Luciano y Alejandro Serenotti, dejando inaugurado así oficialmente el torneo Clausura de la máxima división del fútbol liguista.

En lo deportivo, Sanjustino venció sin inconveniente y de principio a fin a Ciclón Norte de Cayastá con goles de Nehemías González, Lorenzo González y Alexis Camargo, una de las recientes incorporaciones para el torneo clausura. El elenco anfitrión volverá a jugar el próximo sábado a las 15.30, frente a Vecinal Gálvez en Sauce Viejo, y Ciclón Norte de Cayastá será anfitrión de La Perla del Oeste.

Cicl&oacute;n Norte cay&oacute; por goleada en el arranque del Torneo Clausura Chij&iacute; Serenotti

La segunda fecha del torneo principal liguista comenzará en la noche de este jueves 11 con tres encuentros. A las 21, en barrio Roma, Newell´s será anfitrión de Colón de Santa Fe con el arbitraje de Facundo Benelli. A las 21.30, en el estadio Mauricio Martínez, Independiente de Santo Tomé jugará con Colón de San Justo con el control de Rubén Fernández, y en el predio Nery Pumpido, Cosmos lo hará con Sportivo Guadalupe con el referato de Carlos Córdoba.

-Posiciones Zona 1: Ateneo Inmaculada, Colón de San Justo, UNL, Unión, Independiente 3; Pucará, Gimnasia y Esgrima, Ciclón Racing, Juventud Unida, Nobleza y Academia Cabrera 0.

-Posiciones Zona 2: Sanjustino, La Perla del Oeste, Sportivo Guadalupe, Colón, Náutico El Quillá y La Salle Jobson 3; Ciclón Norte, Nacional, Newell´s, Cosmos y Vecinal Gálvez 0.

Síntesis

Sanjustino 3- Ciclón Norte 0

Sanjustino: Cristian Reginelli; Alejo Macelari, Pablo Barbero, Lautaro Oggier y Jonatan Lovino; Matías Ayala Vera, Maximiliano Truchet, Lorenzo González y Leandro Rodríguez; Nehemías González y Matías Benegas. DT: Marcelo Molina.

Ciclón Norte: Juan Carlos Acosta; Máximo Carrazán, Matías Vázquez, Mauricio Roberto y Franco Gabutti; Alexander Acosta, Fernando Acosta, Kevin Molina e Ignacio González; Gerónimo Vera y Juan Vázquez. DT: Martín Vera.

Goles: Pt: 11´ Nehemías González (S); 31´ Lorenzo González (S); St: 40´ Alexis Camargo de penal (S).

Expulsado: Alexander Acosta (CN).

Amonestados: Maximiliano Truchet, Matías Ayala Vera, Matías Venegas (S); Juan Acosta, Franco Gabutti, Fernando Acosta, Kevin Molina y Alexis Cariaga (CN).

Cambios: Mariano Cóceres x Gonzáez, Agustín Pereyra x Ayala Vera, Ramiro Gorosito x Truchet, Alexis Camargo x Benegas y Mauro Camuzzi x Rodríguez (S); Ismael Benítez x Molina, Emanuel Baltuzat x Vázquez, Máximo Cattaneo x Carrazán, Alexis Cariaga x Gabutti y Gerónimo González x González (CN).

Cancha: Sanjustino.

Árbitro: Maximiliano Moya.

