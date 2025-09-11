Uno Santa Fe | Ovación | Papu Gómez

Papu Gómez rompió el silencio: su relación con Scaloni, la Selección y su vuelta al fútbol

El campeón del mundo habló de su vínculo con Lionel Scaloni, recordó su rol en la “Albiceleste“ y contó cómo vive su regreso tras la sanción por doping.

11 de septiembre 2025 · 13:25hs
Papu Gómez rompió el silencio: su relación con Scaloni, la Selección y su vuelta al fútbol

El mediocampista Alejandro Papu Gómez volvió a hablar públicamente y dejó declaraciones fuertes sobre su relación con Lionel Scaloni y su salida de la Selección argentina después del Mundial de Qatar 2022.

El mediocampista recordó sus primeros días en Atalanta junto al actual entrenador de la “Albiceleste”: “Cuando llegué al Atalanta estaban el Tanque Denis, Maxi Moralez y Scaloni, que estaba medio pintado. Leo venía de la Lazio, lo habían separado, lo querían limpiar, pero se entrenaba con nosotros. No jugó mucho, pero se entrenaba a morir. Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo: a comprar auto, a buscar casa”.

En diálogo con el periodista Julián Polo, Gómez también describió cómo era Scaloni como futbolista: “Insoportable, en el buen sentido. Estaba activo todo el tiempo, con mucha energía. Tirando chistes, entrenando, siempre a mil. Era muy querido en el vestuario”.

También destacó su inteligencia como entrenador: “Fue muy vivo en la parte de gestión: hizo una renovación muy buena en la Selección después de Rusia 2018, rodeó bien a Leo con jugadores talentosos que se iban a matar por él. Es muy cercano al jugador, te va de frente y no dice boludeces. Eso generó un ambiente de armonía”.

El “Papu” repasó su camino en la “Albiceleste” y cómo pasó de ser suplente a pieza clave en la Copa América 2021: “Cuando me llama, venía de ser el jugador del mes en Italia y no jugué un minuto. Era difícil, porque comparto puesto con los mejores del mundo. Pero jamás una cara de culo, jamás nada. Entrenaba a morir. Terminé jugando la Copa América y siendo importante, demostrando que podía jugar”.

Incluso contó que tuvo incidencia en la llegada de Cristian Romero: “Me vino a preguntar por un central izquierdo y le dije: ‘Llevate a Cuti, que es un crack’. Primero me convocó a mí y después lo convocó a él”.

Papu Gómez sobre su caso de dóping

Sobre su sanción por doping, el volante no esquivó responsabilidades: “No quiero hacerme la víctima. El boludo fui yo, que tomé un jarabe para la tos de mi hijo que no podía tomar. Me la comí y acá estoy. Los primeros meses fueron durísimos, tenía bronca con todo, me aislé, trabajé con psicólogos y conmigo mismo. De a poco pude levantame”.

Gómez reconoció que incluso se alejó del fútbol y que el golpe lo llevó a replantearse su futuro: “No quiero que me retiren así. Me quiero retirar cuando yo quiera. También por mis hijos, para que vean que su papá siguió peleándola y volvió a hacer lo que más le gusta: jugar”.

Finalmente, valoró el apoyo que recibió en este tiempo: “Me sorprendió la gente que desapareció, pero también me sorprendió para bien la que apareció de la nada. Conocí más gente en estos dos años como exjugador que en los seis que estuve en Atalanta”.

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2% en julio y se interrumpió la recuperación

El empleo privado registrado en Santa Fe cayó en junio y acumula 12 mil puestos menos desde diciembre de 2023

A la Reserva de Unión se le escapó en el final y piensa en el clásico de Copa Santa Fe

Santa Fe: la industria retrocedió 5,2% en julio y se interrumpió la recuperación

El empleo privado registrado en Santa Fe cayó en junio y acumula 12 mil puestos menos desde diciembre de 2023

A la Reserva de Unión se le escapó en el final y piensa en el clásico de Copa Santa Fe

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Traidor y mentiroso: la dura respuesta de Toviggino a las disculpas de Fassi para Tapia

El Pulga Rodríguez, ¿otra vez afuera de los 11 de Colón?

Unión mira de reojo la situación de Kevin Zenón en Boca

Minella, DT de la Reserva de Colón: El clásico tendrá todos los condimentos

La agenda confirmada para los próximos tres partidos que jugará Colón

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

