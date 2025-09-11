Uno Santa Fe | Santa Fe | Constitución

La nueva Carta Magna se publicó este jueves en el Boletín Oficial de la provincia. Después de una larguísima sesión este miércoles, finalmente quedó actualizada la letra constitucional

11 de septiembre 2025 · 12:59hs
La nueva Constitución ya está vigente y convocan a la ciudadanía a jurarla en un acto de magnitud histórica

El viernes 12 de septiembre quedará grabado en la historia de la provincia: a partir de las 17 se desarrollará el acto de jura de la nueva Constitución de Santa Fe. La ceremonia tendrá lugar en la Legislatura provincial y contará con la presencia de las máximas autoridades de los tres poderes del Estado, los convencionales constituyentes e invitados especiales.

El acto de jura representa el cierre institucional de la Convención, que sesionó en comisiones y plenarios para debatir y aprobar el nuevo texto constitucional.

La jornada marcará un hito histórico para la provincia, que renovará su Carta Magna después de más de seis décadas de vigencia de la Constitución de 1962. Tras la jura, la nueva Constitución quedará formalmente promulgada y entrará en vigencia, consolidando reformas vinculadas con la organización del Estado, el régimen municipal, la ampliación de derechos y la modernización institucional.

Con este acto solemne, Santa Fe pondrá en marcha un nuevo marco normativo que orientará el funcionamiento de sus poderes públicos y la vida democrática de la provincia, posicionándola entre las constituciones más modernas del país.

Algunos números de la Reforma

La sesión reformadora se extendió durante 58 días, con la participación de 69 convencionales y ocho comisiones de trabajo. En ese tiempo se realizaron 11 audiencias públicas con más de 400 expositores y se presentaron más de 700 proyectos y aportes de toda la sociedad. Como resultado, la Constitución pasó de 116 a 161 artículos e incorporó 27 cláusulas transitorias.

La intención es darle a la ceremonia la mayor magnitud institucional posible, que refleje la trascendencia de un hecho histórico que reconfigura la vida santafesina. En ese marco, se prevé la participación no sólo de legisladores y autoridades provinciales, sino que, al pensarse como “la Constitución de las autonomías” –ya que uno de sus rasgos más destacados es la consagración de esta posibilidad municipal–, también convocarán a todos los intendentes santafesinos en lo que anticipan será un gran acto político e institucional.

