Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

La víctima, de 19 años, denunció que los dos hombres exigieron dinero y, al negarse, comenzaron a atacar la puerta de su vivienda.

Juan Trento

9 de septiembre 2025 · 10:49hs
En la madrugada de este martes, la Policía de Santa Fe aprehendió a dos hombres de 36 y 46 años en el barrio Brigadier López de la ciudad capital, acusados de amenazar con un machete a un joven de 19 años para exigirle dinero.

El hecho ocurrió en inmediaciones de las calles Montovani y Hermanos Figueroa, cuando varios vecinos alertaron al 911 sobre dos sujetos que intentaban ingresar por la fuerza a una vivienda. Uno de ellos golpeaba y aplicaba cortes con un machete sobre la puerta de ingreso.

Minutos después, arribaron efectivos de la Comisaría 8ª y del Comando Radioeléctrico, quienes lograron reducir a los agresores e incautar el arma blanca.

Amenaza con machete por dinero

El propietario de la vivienda, un joven de 19 años, relató a los policías que los dos hombres habían llegado hasta su casa para exigirle dinero y, ante su negativa, reaccionaron con violencia atacando la puerta a machetazos.

Los aprehendidos fueron identificados como J. A. F. (36) y D. A. Q. (46). Ambos quedaron alojados en los calabozos de la Comisaría 8ª, donde funciona la Estación Policial Norte (EPN). Además, se secuestró un machete tipo “22”.

Causas judiciales

La novedad fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien dispuso que los hombres permanezcan detenidos, sean formalmente identificados y se les atribuya causa como presuntos autores de amenazas calificadas e infracción al artículo 64 del Código de Convivencia.

amenazas machete joven Brigadier López
