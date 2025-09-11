Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Este jueves se sorteó la serie de Copa Davis que disputará Argentina ante Países Bajos por la segunda ronda de la fase clasificatoria

11 de septiembre 2025 · 12:05hs
Se sorteó la fase de Copa Davis en la que Argentina enfrentará a Países Bajos.

Se sorteó la fase de Copa Davis en la que Argentina enfrentará a Países Bajos.

La Argentina y Países Bajos se enfrentarán a partir de este viernes por la segunda ronda de la fase clasificatoria de la Copa Davis y ya se realizó el sorteo que definió cómo será el orden de los cruces entre sus respectivos jugadores.

La acción comenzará este viernes a las 9 de la mañana (hora de Argentina) cuando Tomás Etcheverry (64°) se enfrente con Jesper De Jong (79°). Luego será el turno de Francisco Cerúndolo (21°), quien tendrá un peligroso cruce ante Botic Van de Zandschulp (82°), que en los últimos meses cayó mucho en el ranking pero supo estar cerca del top 20 en su mejor momento.

El sábado continuará la actividad en el MartiniPlaza de Groningen, que tiene capacidad para 4.500 espectadores. Primero será el dobles, también a las 9 de la mañana, cuando Andrés Molteni y Horacio Zeballos -este último reciente ganador del US Open en dicha categoría- se enfrenten con Sander Arends y Sem Verbeek.

En caso de que sea necesario, la serie continuará con los últimos dos partidos de singles, en los que Cerúndolo se las verá con De Jong y Etcheverry con Van de Zandschulp.

La Argentina, que es capitaneada por Javier Frana, se clasificó a esta instancia luego de superar con un ajustado 3-2 en condición de visitante a Noruega, con un ajustadísimo triunfo de Mariano Navone sobre el joven Nicolai Budkov Kjaer en el quinto punto.

Países Bajos, por su parte, se metió directamente en esta instancia gracias al subcampeonato obtenido el año pasado, donde cayó en la final frente a Italia, la actual bicampeona.

El único antecedente entre Argentina y Países Bajos por Copa Davis data de los octavos de final de la edición 2009, donde el combinado albiceleste se impuso con un cómodo 5-0.

El ganador de esta serie entre Argentina y Países Bajos conseguirá el boleto a las Finales de la Copa Davis 2025, que se llevarán a cabo entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, Italia.

Las otras series de la segunda ronda de la Copa Davis

Australia – Bélgica

Hungría – Austria

Japón – Alemania

Estados Unidos – República Checa

España – Dinamarca

Croacia - Francia

Argentina Países Bajos Copa Davis
Noticias relacionadas
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Se conocerá hoy el dato de inflación de agosto

scaloni piensa en el reemplazante de romero en argentina para visitar a ecuador

Scaloni piensa en el reemplazante de Romero en Argentina para visitar a Ecuador

dia del enologo: los secretos que marcan la impronta argentina en la produccion de vinos

Día del Enólogo: los secretos que marcan la impronta argentina en la producción de vinos

messi confirmo que fue el ultimo por los puntos aca en argentina y ¿duda en ir al mundial?

Messi confirmó que "fue el último por los puntos acá en Argentina" y ¿duda en ir al Mundial?

Lo último

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Último Momento
Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Independiente vuelve al Libertadores de América pero con sanciones de Aprevide

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Quiénes son los Bilbao: los hermanos prófugos por los que ofrecen $100 millones de recompensa en Santa Fe

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Para el gremio Sadop, el caso Trigatti modificó prácticas habituales en los jardines de infantes

Ovación
Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

Se completó la primera fecha del Torneo Clausura Chijí Serenotti

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

La formación de Los Pumas para la revancha en Sydney

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Se realizó el sorteo para los partidos de la serie entre Argentina y Países Bajos

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

Mundial 2026: los cuatro horarios confirmados de los partidos

Policiales
La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

La policía frustró el robo en un kiosco y detuvo al sospechoso dentro del hospital Cullen

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Amenazaron a un joven con un machete y terminaron detenidos en barrio Brigadier López

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional