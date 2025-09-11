Uno Santa Fe | Ovación | Mundial

Comienza el Mundial de Vóley en Filipinas: Argentina debuta ante Finlandia

El Mundial arranca este viernes con el duelo entre Filipinas y Túnez. La Selección nacional jugará el sábado a las 23.30 en el Grupo C.

11 de septiembre 2025 · 12:23hs
La Selección Argentina de vóley debuta el sábado en el Mundial que se disputa en Filipinas.

El Mundial de Vóley masculino 2025 comenzará este viernes en Filipinas, en la primera edición bajo el nuevo formato de competencia que reúne a 32 selecciones de todo el mundo.

Arranca el Mundial y Argentina debuta el sábado ante Finlandia

El encuentro inaugural será este viernes a las 08:00 (hora argentina) cuando el equipo anfitrión se mida ante Túnez en el Grupo A. La jornada seguirá con dos partidos más a partir de las 23:00, y el sábado la acción será a pleno con la disputa de los demás grupos en un certamen que se extenderá hasta el 29 de septiembre.

La Selección argentina, dirigida por Marcelo Méndez, debutará el sábado a las 23:30 (hora argentina) frente a Finlandia en el Grupo C, que también comparten Corea del Sur y Francia, vigente bicampeón olímpico y gran favorito al título.

Todos los partidos de la “Albiceleste” podrán verse en vivo a través de DirecTV Sports y VBTV. El equipo nacional llega motivado tras consagrarse campeón del cuadrangular Memorial Wagner en Polonia, aunque cayó en su último amistoso ante Brasil.

Argentina buscará superar su actuación en el Mundial 2022, cuando llegó hasta los cuartos de final, y para ello deberá terminar en el primer o segundo puesto de su zona para avanzar a los octavos de final.

De clasificar, se cruzará con un rival del Grupo F, que incluye a Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia. La base del plantel cuenta con varias caras jóvenes que representan la renovación del vóley nacional, pero también con referentes como Luciano De Cecco, quien vuelve a liderar al equipo en su sexto Mundial.

Este torneo será el primero con el nuevo sistema de competición: los 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro y cada uno juega tres partidos en la fase inicial.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a los octavos de final. Desde allí, la llave se desarrolla de forma eliminatoria hasta la gran final.

En caso de empate en la clasificación, se aplicará el ranking combinado que toma en cuenta victorias, puntos, ratio de sets y puntos, y posición en el ranking mundial.

Argentina integra uno de los grupos más exigentes de la competencia y tendrá que enfrentarse al poderío de Francia, a la velocidad de Corea del Sur y a un Finlandia que viene en crecimiento.

Con figuras como De Cecco, Agustín Loser y Pablo Kukartsev, el equipo “Albiceleste” intentará meterse en la pelea por las medallas y soñar con superar su histórica medalla de bronce olímpica en Tokio 2020.

