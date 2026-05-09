Uno Santa Fe | Ovación | Belgrano

Belgrano se quedó con el clásico cordobés y será rival de Unión

Belgrano venció a Talleres 1-0 y de esta manera avanzó a cuartos de final del Torneo Apertura en donde enfrentará a Unión, que venció a Independiente Rivadavia.

9 de mayo 2026 · 19:05hs
Belgrano venció a Talleres 1-0 y avanzó a cuartos de final.

Belgrano venció a Talleres 1-0 y avanzó a cuartos de final.

Tras un final caliente, Belgrano venció 1-0 a Talleres y se convirtió en el primer equipo clasificado a los cuartos de final del Torneo Apertura. En el comienzo del complemento, precisamente a los tres minutos, Francisco González Metilli aprovechó una asistencia de taco sensacional de Lucas Passerini y marcó el único tanto del encuentro.

Belgrano se metió en cuartos de final

En los últimos minutos, a pesar de que venía siendo un clásico tranquilo, todo se desmadró: tanto Guido Herrera - debió ocupar el arco Ulises Ortegoza - como Passerini vieron la tarjeta roja, tras una trifulca entre ambos equipos. Anteriormente, a falta de doce minutos para el final, Alexandro Maidana también fue expulsado, por una infracción ante el goleador de la tarde.

El Pirata, con este triunfo, logró cortar una extensa racha sin ganar el clásico cordobés en Primera División: 24 años pasaron, de aquel 1-0 en el Clausura 2001, para volver a derrotar a su eterno rival. La más reciente, aunque en un partido amistoso, había sido en julio de 2018 en la Copa Córdoba.

Embed - EL PIRATA SE QUEDÓ CON UN CLÁSICO CALIENTE Y ELIMINÓ A LA T | Talleres 0-1 Belgrano | RESUMEN

Con este resultado, el Pirata se medirá ante Unión. El conjunto de Carlos Tevez, por su lado, culminó su participación en el certamen nacional, tras haber finalizado en el cuarto lugar de la fase regular.

Belgrano Talleres Clásico
Noticias relacionadas
Tres futbolistas de Unión recibieron sanciones por los incidentes en el partido contra Belgrano.

Suspendieron a tres jugadoras de Unión por los incidentes en el partido con Belgrano

argentinos vencio a lanus y sera rival de huracan en cuartos de final

Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

con dos jugadores de mas, boca perdio con huracan y quedo eliminado del apertura

Con dos jugadores de más, Boca perdió con Huracán y quedó eliminado del Apertura

CRAI derrotó a Rowing y es puntero absoluto del Regional del Litoral.

CRAI es el nuevo puntero del Regional del Litoral

Lo último

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: Fuimos muy superiores

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: "Fuimos muy superiores"

Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

Último Momento
El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: Fuimos muy superiores

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: "Fuimos muy superiores"

Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

Argentinos venció a Lanús y será rival de Huracán en cuartos de final

Rafael Profini: Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual

Rafael Profini: "Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual"

Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: Acá nadie está por encima del club

Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: "Acá nadie está por encima del club"

Ovación
El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

El vestuario de Unión explotó en Mendoza: cantos, euforia y desahogo tras el batacazo

Tarragona: Unión hizo un partido muy inteligente

Tarragona: "Unión hizo un partido muy inteligente"

Rafael Profini: Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual

Rafael Profini: "Unión impuso su juego y salió a jugar de igual a igual"

Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: Acá nadie está por encima del club

Corvalán volvió a jugar en Unión y dejó un mensaje de líder: "Acá nadie está por encima del club"

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: Fuimos muy superiores

Del Blanco, figura y símbolo de Unión en Mendoza: "Fuimos muy superiores"

Policiales
Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos Hamburguesita

Alto Verde: ocho allanamientos simultáneos dejaron cuatro detenidos, entre ellos "Hamburguesita"

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Detienen a siete menores en plena madrugada cuando cometían delitos en Freyre y Crespo y Urquiza y Crespo

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

Escenario
Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

Manu Martínez llega a la Estación Belgrano junto a Ciro y Los Persas

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

El Festival Tribus reafirmó el valor de la cultura en la Estación Belgrano

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

Julieta Laso, la joven cantora reconocida por su estilo salvaje y profundo, vuelve a Santa Fe

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

El Kuelgue hizo bailar a Paraná en Hierlam XL

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe