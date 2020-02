Bértola fue suspendido por dóping positivo

La noticia causó gran conmoción en el ambiente de la natación y en las aguas abiertas en particular. Sucede que el afectado es Guillermo Bértola, el nadador cordobés, ex campeón del mundo de la especialidad.

El positivo saltó por una transfusión de sangre realizada en la previa de la competencia Santa Fe-Coronda de 2018. La FINA (Federación Internacional de Natación) lo suspendió en forma provisoria.

En aquella Maratón Río Coronda, es claramente recordada, ya que fue el propio Bértola el ganador de la 44° edición, tras haber unido la capital santafesina con la costanera corondina en 7 horas, 31 minutos y 14 segundos.

En declaraciones realizada al periodista Federovsky, Guillermo Bertola terminó de conifmar los datos, agregando algunos detalles: "Antes de aquella competencia yo me sentía muy débil, sin fuerzas para competir y ahí surgió la posibilidad de hacer una transfusión de sangre. Unos días después me hicieron un control y surgió una alteración de los valores en el metabolismo, algo que llaman doping biológico. Hoy lo veo como un gran error...por arriesgar para querer ganar, me tocó perder sin mirar en el más alla".

Guillermo recibió la notificación de su suspensión el pasado 20 de enero y de inmediato se abocó a ejercer su defensa junto a su abogado, lo que hizo efectivo el 10 de febrero. Ahora está a la espera de que le digan si hay una sanción en firme que, se especula en el ámbito federativo, podría ser de 2 años.

"Estoy tranquilo sabiendo que la vida sigue y que volveré a la competición; tuve cabeza para nadar 88 kilómetros, también la tendré para poder salir adelante. Por suerte, paralelamente a mi carrera de nadador, tuve algunos emprendimientos que me permitieron ahorrar unos pesos para poder afrontar estos tiempos en los que, aún lejos de mis compañeros de selección, seguiré entrenando solo".

Bértola obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019 la cual, seguramente, le será quitada lo que hará que la Argentina retroceda una posición en el medallero final.