Los convocados en Unión con la vuelta de Ignacio Malcorra

Este viernes, el plantel rojiblanco quedó concentrado y a la lista de los jugadores convocados para el partido ante Sarmiento se sumó el volante recuperado de un desgarro

Ignacio Malcorra vuelve a estar a disposición para el partido que Unión jugará ante Sarmiento.

Este viernes desde las 19, Unión recibirá a Sarmiento por la 8° fecha del Torneo Clausura . Y en consecuencia, este jueves por la noche, el plantel rojiblanco quedó concentrado en Casa Unión.

Respecto a la lista de jugadores convocados, sin dudas que las novedades más importantes tienen que ver con la ausencia de Julián Palacios, expulsado en el partido con Aldosivi y el retorno de Ignacio Malcorra.

Está claro que el Tate pierde un jugador fundamental como Palacios, pero a la vez recupera a Malcorra, quien pese a sufrir un desgarro el sábado 15 ante San Lorenzo, antes de las dos semanas ya está a disposición del cuerpo técnico.

Y además del cambio mencionado en la lista de convocados, el otro futbolista ausente es Mateo Aimar, quien viajó a Mar del Plata, pero quedó fuera del banco y que no concentra para este cotejo.