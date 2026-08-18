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Boca visita a Recoleta con el objetivo de asegurarse la clasificación a cuartos de final

Este martes desde las 19, Boca se medirá ante Recoleta en Paraguay buscando meterse en cuartos de final de la Copa Sudamericana. En la ida, el Xeneize se impuso por 3-1

18 de agosto 2026 · 10:50hs
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Boca visita este martes a Recoleta.

Boca visita este martes a Recoleta.

Boca visitará este martes a Recoleta de Paraguay, con el objetivo de asegurarse la clasificación a los cuartos de final en la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.

Boca con bajas para visitar a Recoleta

El partido, que está programado para las 19, se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Leodán González.

Boca llega como el gran candidato a quedarse con la clasificación, ya que en el encuentro de ida se impuso por 3-1 gracias a los goles de Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Leonel Flores.

Previamente, en los octavos de final, el "Xeneize" había conseguido la clasificación tras derrotar en los penales a O'Higgins de Chile en una muy sufrida serie.

En lo que respecta al plano local, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena atraviesan un complicado momento y están fuera de los puestos de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura después de cinco fechas disputadas.

De cara a este enfrentamiento, la gran baja de Boca será la de su capitán Leandro Paredes, quien sufrió una lesión muscular.

Recoleta, por su parte, fue una de las sorpresas de la fase de grupos, ya que finalizó primero en su zona, al terminar por encima de grandes equipos del fútbol sudamericano como Santos de Brasil y San Lorenzo.

Probables formaciones

Recoleta: Nelson Ferreira; Marcelo Medina, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Pedro Ríos; Juan Falcón, Juan Franco, Ronal Domínguez, Orlín Barreto; Aldo González y Paul Charpentier. DT: Jorge González.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

VAR: Leodán González (Urugay)

Estadio: Defensores del Chaco

Hora: 19

TV: ESPN y Disney+ Premium

Boca Recoleta cuartos de final
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