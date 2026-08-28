Se vienen duelos calientes en el Torneo Oficial de damas

Por la 7° fecha de la competencia local de hockey, CRAI recibirá a La Salle en la autopista, y El Quillá visitará a Universitario en Las Delicias. En el ascenso, el puntero Alma Juniors recibe a Unión

Asoma una séptima fecha del Torneo Oficial de damas que organiza la Asociación Santafesina de Hockey que tendrá duelos más que atractivos. El plato fuerte de la fecha lo sostendrán CRAI y La Salle. Las “gitanas” llegan a este duelo invictas, con una producción colectiva muy firme desde un rendimiento consistente que las catapultó a la cima del torneo. Vienen de obtener resultados positivos ante rivales directos como El Quillá y Banco. Enfrente, un “colegial” que acumula cuatro derrotas en fila, pero que levantó su nivel en la última presentación.

Universitario y El Quillá se medirán en barrio Las Delicias. Las Cuervas pusieron en aprietos a Banco y buscarán seguir puliendo su rendimiento colectivo para complicar a uno de los contendientes al título y dar el golpe. La línea del Parque Belgrano es otro de los equipos que aún no perdió y se sostiene entre los animadores. Para este duelo, apuntan a imponer su intensidad característica y su habitual ambición ofensiva siendo contundentes.

El Quillá Amarillo espera por Banco. Las Tiburonas apelan a revalidar su paso triunfador en San Justo, un resultado que les permitió escalar varios puestos. Por su parte, las “kresteras” tratarán de volver a sumar de a tres tras el traspié ante CRAI intentando asumir el protagonismo y manejar los tiempos del partido.

En Sauce Viejo, Santa Fe RC será local de Colón de San Justo. El Tricolor viene de recuperarse en Cabaña Leiva con un triunfo de gran magnitud, un resultado que querrá capitalizar para tomar un nuevo impulso en lo anímico y táctico. El Conquistador va con la idea de mejorar su versión y remontar en su actual andar en el torneo, respaldado por el regreso de piezas clave a su estructura.

En el certamen de ascenso

La fecha se iniciará con el cotejo de los planteles superiores de SFRC Azul y El Quillá Blanco. Ambos llegan a este cruce con la urgencia de cambiar el chip y la necesidad imperiosa de sacarse el mal sabor de boca de la última fecha, donde terminaron con las manos vacías. En cancha de Banco, Colón y CRAR medirán fuerzas. Las “razas” van por la recuperación tras perder su invicto en San Carlos.

El Verde viene en levantada con dos triunfos en fila que lo reinsertaron entre los protagonistas.Argentino será anfitrión de CRAI Blanco. Los dos son escoltas, este momento del certamen encuentra al decano con solidez colectiva y demostrando consistencia ofensiva para sortear con éxito sus últimos tres compromisos.

A las Gitanas les costó sostener una constancia en su andar con resultados que no admiten grises, pero así y todo, se mantienen a tres de la punta. En Esperanza, Alma Juniors quiere seguir al frente en soledad. Para eso deberá derrotar a Unión.

Las Lobas vienen a paso arrollador imponiendo su jerarquía en cancha. La línea rojiblanca atraviesa un buen presente con dos victorias al hilo. Atlético Franck será anfitrión de SFRC Blanco/Arroyo Leyes. El rojo pretende repetir todo lo bueno que hizo la semana pasada ante la tercer línea de El Quillá. Enfrente estará un rival que quiere dar otro paso en su proceso de consolidación.

-Programación Zona Campeonato (7° fecha):

17, El Quillá Amarillo vs. Banco Provincial

17, Universitario vs. El Quillá Azul

17, CRAI vs. La Salle Jobson

17, Santa Fe Rojo vs. Colón de San Justo

-Programación Zona Ascenso (7° fecha):

Viernes 28/8: Santa Fe Rugby Azul vs. El Quillá Blanco

Sábado 29/8:

17, Colón de Santa Fe vs. CRAR (En Banco)

17, Argentino de San Carlos vs. CRAI Blanco

17, Alma Juniors vs. Unión de Santa Fe

17, Atlético Franck vs. Santa Fe Rugby Blanco