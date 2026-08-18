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Boca se lució, goleó a Recoleta y se metió en los cuartos de final de la Copa Sudamericana

El Xeneize se impuso por 4-0, como visitante, en la vuelta de los octavos de final del certamen internacional. En la próxima ronda se medirá con el ganador de San Pablo o Bolívar

18 de agosto 2026 · 21:48hs
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Boca goleó a Recoleta y se metió en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Boca goleó a Recoleta y se metió en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Boca se lució, dominó todo el encuentro y se quedó con un triunfo por goleada 4-0 ante Recoleta de Paraguay en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Goleada y clasificación a cuartos de final

Los goles para el “Xeneize” los convirtieron Santiago Ascacíbar, a los 30 minutos, y Sebastián Villa, a los 43’, ambos en el primer tiempo, mientras que Miguel Merentiel anotó a los 7 del complemento y Alan Velasco a los 32’ del mismo período.

Con este contundente resultado, el conjunto comandado por Rodolfo Arruabarrena accedió a los cuartos de final del certamen internacional, instancia en la que enfrentará al vencedor del cruce entre San Pablo de Brasil y Bolivia.

El elenco de La Ribera no tuvo mayores sobresaltos para quedarse con la clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamericana ya que en el choque de ida había logrado imponerse por 3-1 y había dejado la llave bastante servida para sentenciar el pase en condición de visitante.

Como de costumbre desde que el “Vasco” tomó el mando del equipo, Ascacíbar estuvo atento del área para abrir el marcador de cabeza. Sobre el cierre de la etapa inicial, fue Sebastián Villa quien intervino en dos ocasiones, ante la respuesta del arquero Nelson Ferreira en la primera, para ampliar la diferencia en el resultado.

Ya en el complemento, Milton Delgado recuperó la pelota en la mitad de la cancha para Boca y habilitó al uruguayo Merentiel que, con gran categoría, definió sutilmente por encima del guardameta local.

Más adelante, a los 32 minutos, Velasco buscaba insistentemente su gol hasta que logró convertir luego de una buena acción individual: gambeteó a un defensor, se metió dentro del área y sacó un derechazo que se coló por el ángulo izquierdo de Ferreira.

El “Xeneize” consiguió lucirse y llegar con mucha confianza para el duelo ante Racing, pactado para el domingo 23 desde las 21:30, correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura.

Boca Recoleta Copa Sudamericana
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