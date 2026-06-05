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Boca le ofreció el cargo de entrenador a Rodolfo Arruabarrena

Boca se comunicó con Rodolfo Arruabarrena, quien ya tuvo un ciclo entre 2014 y 2016, para proponerle ser el nuevo director técnico

5 de junio 2026 · 19:24hs
Boca le ofreció el cargo de entrenador a Rodolfo Arruabarrena

Boca se comunicó con Rodolfo Arruabarrena, quien ya tuvo un ciclo entre 2014 y 2016, para proponerle ser el nuevo director técnico. El DT que en su momento llegó para reemplazar a Carlos Bianchi no tenía pensado volver a Sudamérica, pasó los últimos nueve años de su carrera en clubes y selecciones de Medio Oriente, pero analizará la propuesta.

El Vasco fue el elegido para reemplazar a Claudio Úbeda, quien quedó en el cargo luego del fallecimiento de Miguel Ángel Russo y sumó el 60% de los puntos, aunque no pudo clasificar a la institución a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026.

Boca quiere al Vasco como DT

Algunos días después de la decisión de no renovar el contrato de Claudio Úbeda, que vence al finalizar el semestre, desde la dirigencia de Boca ya se determinó que sea Rodolfo Arruabarrena quien lo reemplace.

Habiendo sido un jugador trascendente en la historia del club, jugó 178 partidos entre ocho temporadas e incluso marcó dos goles en la final de la Copa Libertadores del año 2000, Arruabarrena tiene a su disposición la opción de volver al Xeneize.

Además, en una etapa como entrenador que comenzó en Tigre en 2010, el Vasco ya tuvo un ciclo como DT de Boca entre 2014 y 2016, etapa en la que llegó al club de la ribera para reemplazar a Carlos Bianchi. En aquel momento, Arruabarrena pudo ser campeón del primer torneo largo de 30 equipos, en 2015, y llegó a las semifinales de la Copa Sudamericana 2014, instancia en la que fue eliminado por River.

Al año siguiente, clasificado a la Libertadores, su equipo accedió a los octavos de final y volvió a enfrentarse con River, en una serie que fue suspendida luego del incidente del gas pimienta, en el que algunos hinchas del Xeneize agredieron a jugadores de River en el túnel de salida al campo de juego. Como resultado, Boca fue descalificado.

Luego de un tercer año muy corto en el club, con apenas siete partidos y solo dos triunfos, el Vasco Arruabarrena se despidió del club Azul y Oro y arribó a Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, a mediados de 2016.

En los años siguientes, Arruabarrena tuvo pasos por distintos clubes del país, así como también su Selección, y otros de Qatar, Egipto y Arabia Saudita, siendo el Al-Taawoun su último club, del que se marchó en febrero del año pasado.

Desde su salida del Xeneize el entrenador de 50 años ganó tres títulos: la Copa del Jeque Jassem con Al-Rayyan de Qatar en 2018, la Copa de la Liga y la Copa Presidente con Shabab Al Ahli, de los Emiratos Árabes, ambas en la temporada 201

Boca Arruabarrena Claudio Úbeda
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