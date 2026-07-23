Colón tiene por delante un partido para recuperar la confianza y volver a creer

Luego de la dura derrota ante Ferro, está claro que Chaco For Ever parece ser un rival ideal para que Colón vuelva a ganar en confianza

Colón y la chance de volver a ganar y recuperar la confianza.

El golpe que significó perder ante Ferro debe ser asimilado cuanto antes. Lo bueno para Colón es que ya pasó casi una semana de la derrota ante el Verdolaga y que recién el domingo recibirá a Chaco For Ever.

Un rival al cual enfrentó hace un mes y perdió en condición de visitante. Pero ese partido no debe ser tomado como referencia, ya que la diferencia entre ambos equipos es notoria.

Colón y la chance concreta de retomar la senda de la confianza

Mientras Colón marcha 3º en la Zona A con 35 puntos, Chaco For Ever está último con apenas 16 puntos y con un partido menos que el Sabalero.

De allí la obligación que tiene Colón por volver a ganar y hacerlo de manera convincente. En la previa se trata de un partido similar al de Central Norte, teniendo en cuenta los antecedentes de los rivales.

De hecho, Central Norte está 17º con 19 unidades, tan solo tres más que el elenco chaqueño. Y en ese cotejo, Colón terminó goleando al conjunto salteño.

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En consecuencia, para el Rojinegro es una chance inmejorable para volver al triunfo y ganar en confianza, luego del cimbronazo que resultó la caída ante Ferro.

Está claro que no hay margen de error y Colón debe encadenar una racha de victorias buscando acortar la diferencia de ocho puntos que mantiene con Ferro.

Y para ello, el partido del domingo se presenta como una posibilidad ideal para volver a creer y mostrar el nivel que había evidenciado ante Deportivo Madryn y Central Norte.