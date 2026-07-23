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Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

El presidente rojiblanco aseguró: "Hicimos gestiones para levantar las inhibiciones pero no estamos pudiendo cobrar deudas"

Ovación

Por Ovación

23 de julio 2026 · 10:19hs
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Luis Spahn habló sobre la delicada situación que atraviesa Unión.

José Busiemi

Luis Spahn habló sobre la delicada situación que atraviesa Unión.

A un día del debut de Unión en el Torneo Clausura, la institución rojiblanca continúa inhibida y por ese motivo, Leonardo Madelón no podrá contar con los refuerzos que llegaron. Por ello, el presidente Luis Spahn en diálogo con LT10 se refirió a la delicada situación que atraviesa el club.

El análisis del presidente rojiblanco

"Hicimos gestiones para levantar las inhibiciones pero no estamos pudiendo cobrar deudas, de habernos pagado lo hubiéramos hecho. Talleres por ejemplo que es un club pagador no lo hizo, me ofrecieron pagarme con un cheque de Argentinos Juniors, pero averigüé y Argentinos tiene una importante deuda y cheques rebotados, los bancos no lo compraban. Esperar para cobrarlo hubiera sido un suicidio", reveló Spahn.

Para luego agregar: "Creo que estamos en una burbuja en el fútbol, ese contagio de los que hacen las cosas mal es pandemioso. Hoy en Argentina y Brasil los clubes están comprometidos desde lo económico. Que en Brasil queden Flamengo, Palmeiras, Bragantino y Paranaense como los únicos clubes confiables, habla de esta situación".

Respecto a la deuda que mantiene Racing con Unión expresó: "Es entendible que un club no pueda pagar una cuota y es algo que se puede charlar. Pero luego llegamos al caso de Racing Club, que vendió el pase y se quedó con el dinero, estamos hablando de defraudación".

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En cuanto a la delicada situación que atraviesa Unión dijo: "Estamos en una coyuntura financiera, no vamos a ser los reyes de la burbuja, pero vamos a salir. No vamos a adquirir jugadores, nosotros cometimos un error. Lo tomo en forma personal, mi opinión pesaba en la comisión directiva".

Y siguió: "De pasar a no tener jugadores para vender a ser proveedores. La llegada de Cristian González hizo una movilización importante de los sentimientos de todos. Y me dijo 'Yo me quedo, pero hay que ir por algo más, con poco clasificamos a copas, hay que tener hambre, vos siempre igual Luis sin gastar'.

Consultado por su relación con AFA respondió: "Un opositor fue Fassi y tuvo que pedir perdón. Los clubes forman AFA, nosotros no somos politizados, vamos a AFA para cuidar los recursos de Unión, no hacer carrera. Hay clubes que quieren estar en selecciones, viajar, estar al lado de Messi. Hay un club del cual no tengo mucho aprecio, que en los últimos cuatro años el presidente corría para estar al lado de Messi. Nosotros no buscamos privilegios para Unión".

Unión Luis Spahn Club
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